Das Geschäft „ink attack“ in der Grünstadter Fußgängerzone schließt zum Monatsende nach 14 Jahren. Die Poststelle, die in dem Laden beheimatet ist, schließt Ink-attack-Inhaber Frank Luschnat bereits diesen Samstag. Der Umsatz in dem Geschäft in der Hauptstraße 78 sei rückläufig gewesen, es habe sich einfach nicht mehr gelohnt, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, hieß es am Mittwoch. Für die Kunden gebe es allerdings auch eine gute Nachricht: Der Verkauf der wiederbefüllbaren Druckerpatronen gehe über die Firma Crazzy Mobile in der Hauptstraße 93 weiter. Dort können auch leere Patronen abgegeben werden. Per E-Mail (info@ink-attack.de) könnten originale Druckerpatronen und Toner bestellt werden. Von der Post war keine Auskunft darüber zu bekommen, ob es in der Fußgängerzone eine Nachfolge-Agentur geben wird. Es könnte durchaus sein, dass im Herbst ein anderes Geschäft in der Fußgängerzone die Post-Dienstleistungen übernehme, war bei „Ink attack“ zu hören.