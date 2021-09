Weil sich die ab den 1990er Jahren aufgestellten Wander-Infotafeln im Leiningerland sowohl inhaltlich als auch von der Bausubstanz in veraltetem Zustand befanden, hat der Tourismusverein Leiningerland. Das Tor zur Pfalz kürzlich für deren Erneuerung und auch Erweiterung gesorgt. Nach Sichtung aller Standorte wurden alle 23 Schilder aktualisiert. Hinzu kam der komplette Austausch eines sehr maroden Holzständers gegen einen aus Aluminium im Bereich der Erdekaut. An zwei neuen Standorten, Schwimmbad Hettenleidelheim und Gemeindefesthalle Wattenheim, wurden witterungsbeständige Tafeln aufgestellt. Das Projekt, bei der auch die Grafik der großflächig dargestellten Kartographie überarbeitet wurde, hat den Verein mehr als 10.000 Euro gekostet. Dabei haben sich ehrenamtliche Wegewarte engagiert, besonders stark Bernhard Schmidt und Peter Dück. Neben Wanderwegen enthalten die Karten nun auch den Routenverlauf von überregionalen Radwegen sowie die Einzeichnung touristisch interessanter Standorte als Einzelpiktogramme. Angebracht sind erstmals QR-Codes zum Scannen mit dem Smartphone. Diese Codes verweisen unter anderem auf die Rad- und Wander-Webseiten des Vereins sowie die „Rheinland-Pfalz erleben“-App, in welcher alle bedeutenden Touren des Leiningerlandes gelistet sind. Der Titel der Schilder wurde in „Freizeit im Leiningerland“ geändert.rhp/abf