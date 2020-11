Das G8-Ganztagsgymnasium Weierhof muss die 30-minütigen Informationsabende in diesem Monat aufgrund des Teil-Lockdowns absagen. Sie waren für den 10., 11. und 12. November in der Aula geplant. Die vorgesehenen Präsentationen des pädagogischen Profils am Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. Januar, finden aufgrund der Corona-Hygieneregeln mehrfach statt, haben aber identische Inhalte. Es wird gebeten, sich zum gewünschten Termin per E-Mail unter sekretariat@weierhof.org oder telefonisch unter der Nummer 06352/4005-50 oder -52 anzumelden. Der Tag der offenen Tür für Eltern und Kinder mit Führung durch die Schule am Samstag, 30. Januar, beginnend in der Aula des Gymnasiums, wird auch in Kleingruppen aufgegliedert. Terminvereinbarung per E-Mail unter sekretariat@weierhof.org oder Telefon 06352/4005-50 beziehungsweise -52. Fest stehen auch die Anmeldetermine für die neuen Fünftklässler: Montag, 1. Februar, 7.45 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie Dienstag, 2. Februar, 7.45 bis 13 Uhr. Dazu sind folgende Unterlagen mitzubringen: Zeugnisse des ersten Halbjahres der vierten Klasse und des zweiten Halbjahres der dritten Klasse sowie das Protokoll des Lehrer-Eltern-Schüler-Gesprächs. Info bei der Orientierungsstufenleiterin Maria Schaefer-Hassallah, Telefon 06352/4005-59, E-Mail an maria.schaefer-hassallah@weierhof.org.