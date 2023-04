Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Turm der Kindenheimer Martinskirche ist am Mittwoch in luftiger Höhe ein Mann mit Eimer und Werkzeug am Gürtel gehangen. Der Industriekletterer reparierte die Blitzableiter. Ein Job mit Gänsehautpotenzial.

Eugen Dauer erinnert sich noch gut an das erste Mal, als er in luftiger Höhe die Rotorblätter eines Windrades in Ordnung bringen sollte: „Wenn du in zugigen 150 Metern Höhe über