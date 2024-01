Die Planung für die Schaffung von Wohnraum in der Hettenleidelheimer Straße Hennenhecke ist auf der Zielgeraden angekommen. Im Oktober 2021 hatte der Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan auf der Industriebrache Blum gefasst. Seither war an den Entwürfen des Investors, die Immo AG aus Wiesbaden, herumgedoktert worden. Wie die Ingenieurin Julia Hoffstaedter jetzt in einer Ausschusssitzung erläuterte, sind die Anregungen zur Optimierung in die Pläne eingearbeitet worden. Beispielsweise würden nun neben Reihen- auch Doppelhäuser zugelassen und jedes Gebäude sei anfahrbar. Erhält der Entwurf auch vom Rat das Einverständnis, beginnt die förmliche Beteiligung, sodass im Hochsommer voraussichtlich die Satzung beschlossen werden kann und die Bagger bald rollen.