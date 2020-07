In die Ferien zu fahren, ist in Corona-Zeiten schwierig – es gibt immer noch viele Einschränkungen, Urlaubstage sind ebenso wie Überstunden während des Shutdowns „abgefeiert“ worden und nicht zuletzt ist in der Krise eventuell schlicht kein Geld da. Weil auch noch Freizeitangebote vielfach weggebrochen sind, hat der TSV Carlsberg zusammen mit den Soccerninjos aus Grünstadt ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt.

„In zwei Fußball-Camps für insgesamt 80 Kinder sind noch ein paar Plätze frei“, berichtet der Vereinsvorsitzende Christian Mombaur, der auch den Bau der Arena am Wasserturm initiiert hat. Jeweils fünf Tage lang, 8.30 bis 16.30 Uhr, können Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2008 bis 2013 von ausgebildeten Trainern alles rund um das Fußballspielen lernen – und nicht nur das. Dabei geht es beispielsweise allgemein um die Verbesserung der Bewegungsqualität und auf jeden kleinen Sportler wird individuell eingegangen.

Unterstützt werde das Projekt von einer Supermarktkette mit ihrer „Torhunger“-Initiative, bei der den Teilnehmern in Theorie und Praxis kindgerecht gesunde Ernährung nähergebracht werde, sagt Mombaur. In Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen können zehn Prozent der Plätze an die Sprösslinge jener Familien vergeben werden, denen es momentan an ausreichenden finanziellen Mitteln fehlt. Dem TSV-Vorsitzenden ist dieses Angebot sehr wichtig. Er betont: „Die Krise zeigt uns ganz besonders, welche Bedeutung soziale Strukturen für Kinder haben und welcher Verlust entsteht, wenn sie fehlen.“

ANMELDUNG



Für die Camps für jeweils 179 Euro in der vierten Ferienwoche (27. bis 31. Juli) und vom 10. bis 14. August kann man sich anmelden per E-Mail an info@soccerninjos.net.