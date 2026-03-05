Die Evangelische Jugendzentrale Grünstadt wird 25 Jahre alt. Die zuständige Referentin Petra Ludwig erzählt, womit sie auf nach wie vor ungebrochenes Interesse stößt.

Die Alte Lateinschule in Grünstadt ist seit 25 Jahren die Heimat der Evangelischen Jugendzentrale. Im März 2001 wurde sie ins Leben gerufen, wie Petra Ludwig erzählt. Die Jugendreferentin ist seit Anbeginn dabei und hat die Einrichtung mit aufgebaut. Damals seien Grünstadt und seine Umgebung eine der wenigen Regionen ohne eigene zentrale Anlaufstelle für Jugendarbeit gewesen. Der Wunsch nach einer solchen Einrichtung beim protestantischen Dekanat war damals groß, berichtet Ludwig.

Als Diplom-Religionspädagogin mit Schwerpunkt Jugendarbeit brachte Ludwig die fachlichen Grundlagen mit – organisatorisch begann hingegen vieles bei null. Es gab keine bestehende Struktur, kein Team, kein eingerichtetes Büro. Sie war zunächst die Einzige vor Ort, richtete ihren Arbeitsplatz selbst ein und begann, Schritt für Schritt Netzwerke aufzubauen. Bis heute ist Ludwig die Hauptansprechpartnerin der Einrichtung. Da die Jugendzentrale eine Institution der Landeskirche ist, haben ehrenamtliche Aufgaben einen besonderen Stellenwert. „Ohne Ehrenamtliche geht hier gar nichts“, sagt sie.

Wachsender Betreuungsbedarf

Als Jugendreferentin ist Ludwig im ständigen Austausch mit umliegenden Kirchengemeinden und entwickelt gemeinsam mit ihnen Projekte und Angebote für Kinder und Jugendliche. In Zusammenarbeit mit der damaligen Kleinkarlbacher Pfarrerin Julia Heller wurde dort beispielsweise ein Kinderbibeltag ins Leben gerufen, der bis heute großen Zuspruch findet. 45 Plätze stehen zur Verfügung – und sie sind regelmäßig belegt.

Besonders deutlich zeigt sich der Bedarf bei den Ferienangeboten. Die Kinderfreizeit in Colgenstein mit 27 Plätzen war in diesem Jahr innerhalb weniger Stunden ausgebucht – ein Rekord, sagt Ludwig. Auch in Bad Dürkheim verzeichnen ihre Kollegen eine hohe Nachfrage. Einerseits bestehe ein wachsender Betreuungsbedarf berufstätiger Eltern, andererseits sprächen viele Familien die Jugendzentrale gezielt an, weil ihre Kinder in den vergangenen Jahren positive Erfahrungen gemacht haben.

Auch ohne Taufe Zugang zu Angeboten

Auch im Jugendbereich sei das Interesse ungebrochen. Neben Freizeitaktivitäten und Ferienprogrammen bietet die Zentrale eine Ausbildung für Jugendliche an, die zu alt sind, um an den Programmen selbst teilzunehmen. Ludwig beobachtet: „Es gibt junge Menschen, die Spaß daran haben, etwas für Kinder und Jugendliche zu machen.“

Vor dem Hintergrund steigender Kirchenaustritte stellt sich dennoch die Frage nach der Relevanz der Kirche für junge Menschen. Ludwig differenziert hier deutlich. Viele Jugendliche fühlen sich über Freizeiten oder die Mitarbeit angesprochen und schätzen die Gemeinschaft. Das müsse im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass sie regelmäßig Gottesdienste besuchen. „Die Angebote der Jugendzentrale stehen allen offen – unabhängig von Konfession oder Taufe“, erzählt sie.

Strukturelle Veränderung in vergangenen Jahren

Handlungsbedarf sieht Ludwig bei der Altersgruppe junger Erwachsener. Nach dem Abitur verlassen viele die Region für das Studium oder um eine Ausbildung zu beginnen. Zeit für Engagement fehle dann häufig. Spezifische Angebote für diese Zielgruppe aufzubauen, sei schwieriger als für Kinder und Jugendliche. Zwar spürt Ludwig auch hier eine Sehnsucht nach Austausch und Zusammenhalt, doch der Zugang zu dieser Altersgruppe gestalte sich schwierig.

Strukturell hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. 2017 fusionierte das Dekanat Grünstadt mit Bad Dürkheim. „Es ist schön, dass alles zusammengewachsen ist“, sagt Ludwig. Neben ihrer Tätigkeit in der Jugendzentrale engagiert sie sich zudem als Vertreterin im Jugendhilfeausschuss und ist erste Vorsitzende des Kreisjugendrings Bad Dürkheim.

Termin

Die Jubiläumsfeier zum 25-jährigen Bestehen findet am Samstag, 7. März, ab 18.30 Uhr in der Alten Lateinschule in der Neugasse 17 in Grünstadt statt. Nach Grußworten werden Fotos aus 25 Jahren Jugendarbeit präsentiert, Plakate vergangener Aktionen ausgestellt und Einblicke in die Entwicklung der Jugendzentrale gegeben. Anschließend beginnt die offizielle Jubiläumsparty samt Musik von einem DJ.