Schwere Verletzungen hat sich ein 21-Jähriger zugezogen, als er am Sonntag mit seinem Motorrad zwischen Obersülzen und Laumersheim stürzte. Nach Polizeiangaben rutschte ihm die Maschine in einer Linkskurve weg, er schlitterte unter einer Leitplanke hindurch und landete in einem Feld. Mit Brüchen und Prellungen ist er ins Krankenhaus gebracht worden. Sein Motorrad hat nur noch Schrottwert, die Beamten sprechen von einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.