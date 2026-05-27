Grünstadt RHEINPFALZ Plus Artikel In Grünstadts umstrittener Fahrradstraße: Auto erfasst Radfahrer

Als unübersichtlich bemängelt: die Kreuzung des Südrings mit dem Kreuzerweg.
Als unübersichtlich bemängelt: die Kreuzung des Südrings mit dem Kreuzerweg.

Gerade erst hat Grünstadts Rat beschlossen, dass der Kreuzerweg dauerhaft zur Fahrradstraße wird. Und prompt ist passiert, wovor Gegner dieses Modells immer gewarnt haben.

Ein Auto hat an einer Kreuzerweg-Kreuzung einen Radfahrer erfasst: Am Samstag ist in Grünstadt passiert, was Kritiker der bislang einzigen Fahrradstraße in der Stadt immer prophezeit hatten. Nach Polizeiangaben strampelte ein 37-Jähriger zur Nachmittagszeit in Richtung Vorstadt. Zu Boden gestoßen hat ihn dann der Wagen einer 46-Jährigen, die den Südring befuhr. Früher hätte die Frau auf dieser Strecke Vorfahrt gehabt, nun prangen dort Stopp-Schilder. Denn seit er vor mehr als einem Jahr zur Fahrradstraße geworden ist, hat der querende Kreuzerweg Vorrang. Gegner der Lösung bemängeln seither, dass der Auto- und Lastwagenverkehr auf vielbefahrenen Verbindungsstrecken unnötig behindert werde. Und sie warnen vor Gefahren für Fahrradfahrer, weil etwa die Südring-Kreuzung so unübersichtlich sei. Trotzdem hat der Rat gerade erst mit großer Mehrheit beschlossen, dass es dauerhaft beim Fahrradstraßen-Modell bleiben wird. Schließlich gibt es laut Polizeibilanz bislang keine Anzeichen für eine Unfallhäufung. Der Zusammenstoß am Samstag wiederum endete relativ glimpflich: Der 37-Jährige hat bei seinem Sturz nur leichte Verletzungen erlitten. Die Schäden an Rad und Auto beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 1800 Euro.

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