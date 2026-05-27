Gerade erst hat Grünstadts Rat beschlossen, dass der Kreuzerweg dauerhaft zur Fahrradstraße wird. Und prompt ist passiert, wovor Gegner dieses Modells immer gewarnt haben.

Ein Auto hat an einer Kreuzerweg-Kreuzung einen Radfahrer erfasst: Am Samstag ist in Grünstadt passiert, was Kritiker der bislang einzigen Fahrradstraße in der Stadt immer prophezeit hatten. Nach Polizeiangaben strampelte ein 37-Jähriger zur Nachmittagszeit in Richtung Vorstadt. Zu Boden gestoßen hat ihn dann der Wagen einer 46-Jährigen, die den Südring befuhr. Früher hätte die Frau auf dieser Strecke Vorfahrt gehabt, nun prangen dort Stopp-Schilder. Denn seit er vor mehr als einem Jahr zur Fahrradstraße geworden ist, hat der querende Kreuzerweg Vorrang. Gegner der Lösung bemängeln seither, dass der Auto- und Lastwagenverkehr auf vielbefahrenen Verbindungsstrecken unnötig behindert werde. Und sie warnen vor Gefahren für Fahrradfahrer, weil etwa die Südring-Kreuzung so unübersichtlich sei. Trotzdem hat der Rat gerade erst mit großer Mehrheit beschlossen, dass es dauerhaft beim Fahrradstraßen-Modell bleiben wird. Schließlich gibt es laut Polizeibilanz bislang keine Anzeichen für eine Unfallhäufung. Der Zusammenstoß am Samstag wiederum endete relativ glimpflich: Der 37-Jährige hat bei seinem Sturz nur leichte Verletzungen erlitten. Die Schäden an Rad und Auto beziffert die Polizei auf insgesamt etwa 1800 Euro.