Am Sonntag dürfen die Mitglieder des Park-Tennisclubs (PTC) Grünstadt wieder zum Schläger greifen. Dafür wurde eine Reihe an Hygienemaßnahmen beschlossen. PTC-Chef Lutz von Haaren hört von seinen Mitgliedern viel Verständnis für die Einschränkungen. Im Vordergrund stehe, dass überhaupt wieder gespielt werden kann.

Lutz von Haaren ist erleichtert. Endlich darf in Grünstadt wieder Tennis gespielt werden. „Am Sonntag machen wir wieder auf“, verkündet der Erste Vorsitzende des Park-Tennisclubs. Allerdings mit einem strengen Hygienekonzept. „Wir haben mit Doktor Felix Krabetz einen sehr guten Corona-Beauftragten“, sagt von Haaren. Der Mediziner, der auch im Vorstand des PTC ist, habe das Konzept entworfen, mit dem endlich wieder Tennis gespielt werden könne.

„Das größte Problem war der Wartebereich“, erklärt von Haaren. Hier, auf der Terrasse vor dem Restaurant, tummeln sich nämlich alle, die darauf warten, einen Platz zugewiesen zu bekommen. Um das Problem zu lösen, wurden fünf Zonen eingerichtet, in denen die Spieler warten, bis sie dran sind. An der Belegungstafel, die sich auch auf der Terrasse befindet, darf künftig auch nur noch ein Spieler stehen.

Keine Doppel erlaubt – außer man wohnt zusammen

Wenn ein Platz frei wird, läuft es folgendermaßen ab: Zehn Minuten vor dem Wechsel rufen die neuen Spieler den Spieler, die noch auf dem Platz sind, zu. Diese sollen dann den Platz abziehen und fünf Minuten vorher den Platz verlassen. So wird vermieden, dass sich mehr als zwei Personen auf dem Platz befinden. Optional sollten die Spieler ein Desinfektionsmittel dabei haben und Abziehnetze, Linienbesen, Wasserhahn, Spritzdüse, Sitzfläche und Matchpointer desinfizieren. Mitgebrachte Einweghandschuhe oder Masken dürfen sind in den Mülleimer geworfen werden, sondern müssen mit nach Hause genommen werden, so steht es in den Sonderregelungen zur Platz- und Spielordnung.

Auf dem Platz darf dann ganz normal gespielt werden – allerdings nicht im Doppel, sondern nur im Einzel. Eine Ausnahme wird nur gemacht, wenn die Spieler zusammen in einem Haushalt leben. Zuschauer sind aber strikt verboten. Auf das normalerweise obligatorische Händeschütteln vor und nach dem Spiel muss natürlich auch verzichtet werden.

Zwar ist das Restaurant geschlossen, selbst mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen aber auch nicht gegessen werden. Eine Ausnahme gibt es aber auch dort: Auf dem Platz dürfen sich die Spieler mit Getränken erfrischen.

Neben der Gastronomie sind auch die Umkleiden und Duschen gesperrt. Man sollte also schon fertig umgezogen kommen. In den Toilettenräumen darf sich immer nur jeweils eine Person aufhalten. Am Ausgang stehen Desinfektionsspender.

„Normalerweise sitzt man danach zusammen und erzählt“

Neben den verpflichtenden Regeln gibt es noch einige Empfehlungen von den Verbänden. So sollen etwa eigene markierte Tennisbälle verwendet werden. „Das ist alles ein bisschen theoretisch“, findet von Haaren – und bringt die wichtigste Regel auf den Punkt: „Abstand ist das A und O.“

Dass die neuen Regeln jetzt auch eingehalten werden, darauf legt von Haaren besonders viel Wert. „Uns liegt viel daran, dass wir wieder anfangen können“, sagt er. Und das funktioniere nur mit diesen Regeln. Auch, wenn er es schade findet, dass es nicht mehr so gesellig zugeht wie vor der Coronavirus-Pandemie. „Normal sitzt man danach zusammen und erzählt – das geht halt nicht“, sagt von Haaren. Aber für die Regeln habe jeder aus seinem Verein Verständnis. Auch dafür, dass man in Grünstadt eine Woche später öffnet, als es erlaubt wäre. Dafür habe man sich in Ruhe um ein Konzept kümmern können. Ein einziges Bedenken hat von Haaren aber dann noch, wenn es auch ein Luxusproblem ist: „Jetzt hoffen wir nur, dass nicht alle auf einmal kommen.“

