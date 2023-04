In Eisenberg wurde dieser Tage wieder geblitzt. Bei insgesamt 995 gemessenen Fahrzeugen hat das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde in der vergangenen Woche nach eigenen Angaben 52 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, das sind 5,23 Prozent der gemessenen Fahrzeuge. Dieses Mal lagen die Schwerpunkte in der Römerstraße und am Steinborner Ostring. Der Blitzer war aber auch an anderen Stellen im Einsatz. In der Römerstraße waren 27 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 74 km/h. Am Ostring überschritten zehn Fahrzeugführer die erlaubte Geschwindigkeit von 30 km/h. Der schnellste Fahrer rauschte hier mit 60 km/h durch die Kontrolle.