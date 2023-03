Die 2022 verschobene deutsche Meisterschaft in Salsa- und Latino-Tänzen wird nun Samstag in der Tanzwelt Movement nachgeholt. Der Wettbewerb wurde sogar erweitert. Es gibt ein Salsa-Turnier, auf dem Männer und Frauen alleine tanzen.

Entstanden ist die Salsa im New York der 70er-Jahre, als lateinamerikanische Einwanderer – insbesondere aus Kuba – nach New York kamen und ihre Musik mitbrachten. Salsa ist ein Lebensgefühl und außerdem ein rhythmischer, schneller und lebendiger Tanz, bei dem im wahrsten Sinne des Wortes die Hüften geschwungen werden. Daneben hat Salsa auch viele romantische und erotische Elemente, in denen sich Mann und Frau sehr nahekommen. „Wir erwarten im Hobbybereich 15 bis 20 Paare, von denen sechs ins Finale kommen. Im Profibereich werden rund neun Paare um die Meisterschaft tanzen“, informiert der Geschäftsführer der Tanzwelt Movement, Dennis Ewerth. Bei den Profi-Paaren wird jedes Paar im Finale eine eigene Kür auf ein eigenes Lied tanzen. „Wir unterteilen in die Gruppen Salsa on one, Salsa on two und Cabaret, wobei es in jeder Gruppe einen ersten Platz geben wird, der die Qualifikation für Miami bedeutet“, so Ewerth weiter.

Miami/USA, das ist in diesem Fall die Teilnahme an den Weltmeisterschaften der World-Salsa-Federation, WSF, in Miami/Florida. „Wer die Teilnahme gewinnt, erhält als Preis die Kosten für Hotel, Verpflegung, die Teilnahmegebühren sowie die angebotenen Workshops erstattet“, erzählt Ewerth.

Salsa, Merengue und Bachata

Bei den deutschen Meisterschaften der Latino-Tänze stehen die drei Tänze Salsa, Merengue und Bachata in einer Sichtungsrunde sowie im Finale auf dem Programm, bei den deutschen Meisterschaften in Bachata treten Paare in der Hobby-League und Supa-League in den verschiedenen Altersgruppen an. „Ganz neu gibt es das Salsa-Solo-Turnier, auch eine deutsche Meisterschaft, bei der Männer und Frauen alleine tanzen – das Ganze nennt man auch Salsa Shines“, erklärt er. Auf den Gruppenturnieren gebe es verschiedene Zusammensetzungen, wie beispielsweise Paare, die in der Gruppe zusammen tanzen und auch Solotänzer, die ebenfalls in der Gruppe tanzen. „Bei den Gruppenturnieren wird auch um die deutsche Meisterschaft getanzt, und hier qualifiziert sich die beste Formation ebenfalls für Miami“, sagt Ewerth.

Die Titel im Hobbybereich, bei den Salsa-, Latino- und Bachata-Turnieren werden vom Deutschen Amateur Turnieramt (DAT) vergeben, die Weltmeisterschaft in Miami steht unter der Regie der World-Salsa-Federation (WSF), dem Salsa-Weltverband mit Sitz in Miami, USA.

Party mit DJ Lobo

In Grünstadt geht es heute um 13 Uhr los, die Sieger werden voraussichtlich gegen 19 Uhr geehrt. Ab 19.30 Uhr ist Einlass zur anschließenden Salsa-Party, Beginn 20 Uhr, mit dem laut Ewerth überregional bekannten DJ Lobo. „Als Showeinlage haben wir die zwei internationalen Wertungsrichter Jairo und Jeanine Bravo mit ihrer Show zu Gast“, verrät der Geschäftsführer.

Information

Karten: online auf www.tanzwelt-movement.de oder an der Abendkasse. bbq