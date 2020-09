In der Eisenberger Firma Oerlikon hat es am Mittwoch gegen 16 Uhr gebrannt. „In einer auf dem Dach der Werkshalle montierten Filteranlage gerieten Metallspäne in Brand, kurz darauf schlugen Flammen aus der schiffscontainergroßen Anlage“, teilte Marc Bossong von der Feuerwehr Eisenberg Mittwochnacht mit. Er erklärt: Da Metallbrände aufgrund der durch die hohen Temperaturen bedingten Zersetzung zu Wasserstoff nicht wie andere Brände mit Wasser gelöscht werden können, hätten mehrere Trupps unter Atemschutz das Feuer mit Pulver- und Gaslöschern bekämpft. Der Brand habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können, ein Übergreifen der Flammen auf den Rest der Produktionshalle habe verhindert werden können. Neben einem Messfahrzeug und weiteren Einheiten des Donnersbergkreises stand auch die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern mit einem Spezialfahrzeug für Metallbrände in Bereitschaft, so Bossong.