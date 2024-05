Einen noch höheren Wert haben nur wenige Pfälzer Polizeidienststellen: Bei der Inspektion in Grünstadt war die offizielle Mindeststärke 2023 gleich 209-mal unterschritten. Das steht in einer Auswertung des Mainzer innenministeriums, nach der die Landtagsabgeordneten Johannes Zehfuß und Dirk Herber gefragt hatten. Auch die anderen Dienststellen mit besonders hohen Zahlen befinden sich allesamt in der Pfalz: Bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern gab es 2023 demnach 374-mal Personalmangel-Alarm, das ist der landesweit höchste Wert. Auch die anderen Dienststellen mit besonders hohen Zahlen befinden sich allesamt in der Pfalz: Es handelt sich um die Inspektion Edenkoben (332-mal), die Autobahnstation Kaiserslautern (286-mal). Es gibt in der Region aber auch Gegenbeispiele wie die Inspektion Bad Dürkheim. Dort ist die Mindeststärke 2023 nach amtlicher Zählung nur 33-mal unterschieden worden.

Im ausführlichen Artikel erklärt der Chef der Grünstadter Inspektion, wie zu solchen Engpässen kommen kann, was er dann unternimmt – und wie es in solchen Momenten um die Sicherheit im Leiningerland steht.