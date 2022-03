Weil am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr die Ladung eines Pritschenwagens in Brand geraten ist, musste in Ebersheim die Mertesheimer Straße (L395) für rund eine Dreiviertelstunde voll gesperrt werden. Die Polizei teilt mit, dass die Ladung des Transporters nach einer Entrümpelung größtenteils aus Papier und Pappe bestand und wohl durch eine noch glühende Zigarette in Kombination mit dem Fahrtwind zu brennen begann, kurz nachdem der 52-jährige Grünstädter aus Mertesheim kommend in den Ort einfuhr. Das Feuer konnte von Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften gelöscht werden, nur am Pritschenwagen entstand ein geringer Sachschaden, so die Polizei.