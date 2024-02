Nachdem Tiara da Trindade im Mai als Siegerin des Schönheitswettbewerbs „Queen of the World“ Germany hervorging, ist sie sehr gut beschäftigt. Die Carlsbergerin hat die Arbeitszeit in ihrem Job halbieren müssen. Mittlerweile trägt sie auch noch den Titel „Miss Tourism“ Germany.

Tiara da Trindade strahlt. „Das war alles der absolute Wahnsinn“, schwärmt sie nach ihrer Rückkehr aus Malaysia, wo sie sehr viel Aufregendes erlebt hat. Die Eheleute William und Liane Balser, Veranstalter des Schönheitswettbewerbs „Queen of the World“, wo die Carlsbergerin an Pfingsten den deutschen Titel errang, hatten sie zu der Reise eingeladen. Die zur Miss Tourism Germany gekürte Nürnbergerin Angelina Hohnbaum sei verhindert gewesen und so habe sie deren Rolle übernehmen dürfen. „Es hieß, man traue mir das zu, ich würde das schon machen“, erzählt die 24-Jährige stolz, die für diese Ehre Sitzungen bei einem Fotografen in Sansibar (Tansania) absagen musste.

Bei so einer Challenge wie „Miss Tourism International“, wo diesmal junge Frauen aus 44 Ländern antraten, müssen die Teilnehmerinnen nicht bloß eine gute Figur machen und freundlich lächeln. „Wir waren drei Wochen lang durchgetaktet“, erzählt da Trindade, die sich mit einer Ägypterin in verschiedenen Hotels ein Zimmer teilte. „Wenn es in zwei Tourenbussen in eine Stadt ging, wurden wir mitunter von der Polizei mit Blaulicht eskortiert, weil wir dort in dem dichten Verkehr sonst unseren Terminplan nicht hätten einhalten können.“

Voll gepackte Tage mit sehr wenig Schlaf

Meist seien sie gegen 5 Uhr in der Früh aufgestanden und nicht selten erst um Mitternacht ins Bett gekommen. Nach dem Frühstück, bei dem sie exotische Früchte wie Mangostin und Durian kennen und schätzen lernte, habe sie ihr Äußeres jeweils rund zwei Stunden lang von einem Stylingteam perfektionieren lassen müssen. „Nach der Maske standen meist Fotoshootings auf dem Programm“, sagt die Sozialarbeiterin, die im Stadtstaat Singapur auch interviewt wurde und berichtet, dass sie bei jeder Gelegenheit beschenkt worden sei. Als es darum ging, ein typisch deutsches Kostüm anzuziehen, sei von ihr erwartet worden, dass sie Dirndl trägt. „Aber das ist gar nicht meins“, winkt da Trindade ab. Alternativ schlüpfte sie deshalb in einen schwarzen langen Rock und ein rotes Glitzertop, worüber sie einen goldenen Umhang legte. In den Nationalfarben habe sie auch einen Tanz mit selbst entwickelter Choreographie vorführen müssen. „Manche von uns haben gesungen, eine hat eine Zaubershow vorgeführt.“ Es seien drei Rekorde aufgestellt worden: die meisten Nationen beim Baumpflanzen im Nationalpark, beim Kaffeemachen mit einheimischen Bohnen und beim Anfertigen eines Handabdruck-Reliefs, das am Ende feierlich enthüllt wurde.

Thailänderin gewinnt den Wettbewerb

Der eigentliche „Miss Tourism“-Wettbewerb fand im International Convention Centre in Sabah statt. Das Ereignis wurde ins Web-TV Asia live übertragen. Siegerin war die Thailänderin Tia Li Taveepanichpan. Für manche Frauen, die den Titel nicht errungen hatten, sei eine Welt zusammengebrochen, erzählt da Trindade. Sie selbst sei einfach nur glücklich gewesen, dass sie dabei sein durfte.

Bei ihrem Aufenthalt in Südostasien absolvierte sie eine Menge Schulungen, unter anderem zu Fragen derart: Wie präsentiere ich mich der Presse? Wie sitze ich richtig? Wie artikuliere ich mich? Beim Laufstegtraining habe sie Techniken erlernt, von denen sie nie zuvor gehört hatte, sagt die Deutsch-Portugiesin. Beispielsweise wurde ihr gezeigt, wie man den Fuß richtig abrollt und wie der Blick auszurichten ist.

Chance, viele Prominente kennenzulernen

Bis dahin hatte die 24-Jährige ihre zahlreichen Termine ohne Lehrgänge absolviert: Aufnahmen in der Türkei für Werbung und eigene Autogrammkarten, am 27. August die Übergabe der Pokale an die 13 schönsten Sterne von Mercedes-Benz in Hattingen, am 7. Oktober den Ball der Unternehmer in Nürnberg, das Mondfest einer Firma im Nova Event Center Darmstadt. „Dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Languste gegessen“, erzählt da Trindade. Solche Veranstaltungen seien aber nicht nur aufgrund immer neuer Erfahrungen total spannend, sondern vor allem deshalb, weil dabei ein großes Netzwerk mit sehr interessanten Menschen wie Staranwälten, erfolgreichen Unternehmern, Adligen, Schauspielern und Schönheitschirurgen aufgebaut werde. Bei einer Boxweltmeisterschaft im Karlsruher Weihnachtscircus lernte sie den Big-Brother-Promi Rainer Gottwald kennen. Bei anderer Gelegenheit saß da Trindade mit DSDS-Gewinner Prince Damien in einer Jury.

Weil sie immer wieder für die unterschiedlichsten Aktionen gebucht wird, hat die Carlsbergerin noch einen Modeljob angenommen und ihre Arbeitszeit in der Jugendhilfeeinrichtung Villa Familia ihres Onkels auf eine Halbtagsstelle reduziert. In diesem Jahr stehen weitere Wettbewerbe, Videodrehs, Empfänge und Shootings an. Tiara da Trindade postet regelmäßig Neuigkeiten auf Instagram unter miss.ti99.