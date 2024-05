Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Gedächtnis bleibe immer das, was nicht gut gelaufen sei, sagt Patrick Schmitt. Dabei könne man rückblickend festhalten, dass in der fast abgelaufenen Legislaturperiode doch einiges erreicht worden sei. Das macht ihm Mut, der schlechten Finanzlage und der überbordenden Bürokratie zum Trotz, Bürgermeister von Carlsberg werden zu wollen. Was er sich vorgenommen hat.

Gemeinsam mit den vielen engagierten Menschen, die er in seiner Wahlheimat kennengelernt hat, möchte er das größte Dorf in der Verbandsgemeinde Leiningerland weiterentwickeln.