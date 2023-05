Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grünstadter Fußgängerzone gibt zum Wochenstart ein trauriges Bild ab. Nichts zu hören und zu sehen von pulsierendem Leben, niemand sitzt bei grauem Himmel und einstelligen Temperaturen an Bistrotischchen und genießt einen Tee, Pommes frites oder Eis. Und das trotz der Ankündigung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) vom Freitag: „Wir werden in Rheinland-Pfalz am 22. März die Außengastronomie mit Sicherheitsmechanismus öffnen.“

Die Haken daran beschränken sich nicht nur auf das wenig gemütliche Wetter. Gäste müssen sich nämlich zuvor anmelden und einen gültigen