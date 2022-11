2019 hatte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt zum 29. Mal zum Rockfest geladen. Wegen der Pandemie konnte der runde Geburtstag der Veranstaltung dann zwei Jahre nicht gefeiert werden. Das soll das nun nachgeholt werden – mit einer regional bekannten Band.

GRÜNSTADT. Seit 1991 wird das Feuerwehrgerätehaus im Grünstadter Nordring immer am ersten Samstag im November zum Konzertraum. „Anfangs kamen stets so um die 300 Besucher. Mittlerweile liegt der Schnitt bei 600 bis 700 Leuten“, berichtet der Fördervereinsvorsitzende Steffen Mickley. Mit mehr als 800 Zuschauern besonders kuschelig wurde es in der Fahrzeughalle, als die Frankenthaler Band Grabowsky dort zum ersten Mal auftrat. Sie stand im Laufe der Zeit öfter auf der Bühne der Brandbekämpfer, ebenso wie etwa die AC/DC-Coverband High Voltage oder die Anonyme Giddarischde. Beim letzten Rockfest vor Corona heizten die Musiker von RoXXBusters dem Publikum ein.

Für die 30. Auflage der Veranstaltung dieses Wochenende wurde Barbed Wire engagiert. Der Rockfest-Organisator Jan Nödling sei viel unterwegs und habe Gelegenheit, sich eine Menge Bands anzuhören. „Er ist immer auf dem Laufenden und weiß, was gerade angesagt ist“, so Mickley. In einem kleinen Gremium falle dann die Entscheidung für die eine oder andere Gruppe. Die Formation aus Taubersbischofsheim hat sich in der Umgebung vor allem mit ihren Gigs auf dem Bockenheimer Winzerfest einen Namen gemacht. „Die Wahl fiel unter anderem deshalb auf Barbed Wire, weil sie vergangenes Jahr nicht hier in der Nähe gespielt haben und mit ihrer Show ein breites Publikum ansprechen“, erklärt Mickley. Die Band fährt spektakuläre Technik auf – einschließlich Pyro-Elementen und LED-Walls. „Da können wir getrost auf eine Vorgruppe verzichten“, sagt er. Bislang seien etwas mehr als 300 Tickets verkauft worden.

Werbung und Einnahmen

Mit dem Rockabend wolle man vor allem positiv wahrgenommen werden, um neue Mitglieder zu gewinnen, sagt Mickley. „Den einen oder anderen konnten wir durch solche Veranstaltungen schon für die Feuerwehr begeistern“, weiß er. Ein weiteres Ziel sei es, wie auch bei der Winterverbrennung im März, Einnahmen für den Förderverein zu generieren. Die Einnahmen bei den Veranstaltungen schwankten aber ebenso stark wie Spenden, so Mickley. Ein verlässlicher Zufluss ergebe sich daraus, dass die Aktiven dem Verein ihre jährlichen Aufwandsentschädigungen von 156 Euro überweisen. „Hierdurch kommen mehr als 8000 Euro zusammen. Das ist unsere Haupteinnahmequelle“, berichtet der Vorsitzende.

In enger Kooperation mit der Verwaltung werde der Förderverein meist dann tätig, wenn größere Anschaffungen anstehen, die das Budget des städtischen Haushalts sprengen – wie zuletzt Einsatz- und Dienstkleidung oder der Umbau des Mannschaftswagens für die Jugendfeuerwehr. Mitunter steuert er auch etwas zu Ausrüstungsgegenständen bei, wenn diese eine bessere Qualität haben sollen.

TERMIN

Das 30. Rockfest der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt mit der Showband Barbed Wire geht am Samstag, 5. November, ab 19.30 Uhr über die Bühne im Nordring. Vorverkaufsstellen (Tickets für 13 Euro) stehen auf der Homepage www.feuerwehr-gruenstadt.de. Karten für 15 Euro gibt es an der Abendkasse.