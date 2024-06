„Das Festival wird fantastisch“ – davon sind die Organisatoren des „Neuleininger Burgsommers“ überzeugt, der am Tag der Sommersonnenwende startet. Der Kartenvorverkauf brummt, drei Konzerte sind bereits bis auf den letzten (Steh-)Platz besetzt. Warum es dennoch Chancen auf Tickets gibt, und was neu ist.

„Shine On You Crazy Diamond“, „Us And Them“, „Another Brick In The Wall“ oder andere Psychedelic-Rock-Songs und dazu eine 360-Grad-Lightshow im Hof der