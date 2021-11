Colgenstein. Die Tischtennis-Akteure des TV Colgenstein-Heidesheim haben in der 1. Pfalzliga erst einmal den Kontakt zu den vorderen Platzierungen verloren. Das Team unterlag beim vierten Saisonspiel den TTV Mutterstadt mit 6:9.

Die Colgensteiner haben somit nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsrang und sind punktgleich mit dem Ligaachten TTV Neustadt, der momentan den Relegationsplatz belegt. Beide Teams haben die Bilanz von 4:8 Punkten.

In der Begegnung gegen Mutterstadt holten die Colgensteiner zunächst beide Doppel. Die Doppel-Teams Thorsten Stumpf/Daniel Weber und Mariusz Wawryka/Marco Schalk gewannen ihre Partien und brachten die Heimmannschaft mit 9:6 in Führung.

In der ersten Einzelrunde blieben Dirk Eichholdtz, Wawryka und Schalk siegreich. Colgenstein führte zur Halbzeit mit 5:4. Doch danach verloren Eichholdtz (2:3) und Stumpf ihre Spiele im vorderen Paarkreuz. Wawryka unterlag auf Punkt drei ebenfalls und Mutterstadt lag plötzlich mit 7:5 vorne. Weber sorgte für den sechsten Colgensteiner Zähler, doch im hinteren Paarkreuz gingen die TVC-Spieler Schalk und Thorsten Lehmann leer aus. Mutterstadt siegte mit 9:6.

Die Colgensteiner empfangen am Samstagabend zu Hause um 19 Uhr den TTV Neustadt. Für Eichholdtz und die anderen Spieler ist das eine ganz wichtige und vielleicht richtungsweisende Begegnung.

TSG Grünstadt in Bezirksoberliga ersten Saisonsieg

In der Bezirksoberliga feierte die TSG Grünstadt endlich den ersten Saisonsieg. Im achten Spiel gelang es dem Team die ersten zwei Punkte zu holen. Zugleich gab die TSG durch das klare 9:2 an den eigenen Platten über den TTC Albisheim die Rote Laterne in der Liga an das Team von der Pfrimm ab.

Im Doppel siegten Andreas Dieter/Roland Hafner und Gunter Kleiber/Torsten Zorn. Nadja Münzberg/Günter Servo verloren ihre Partie knapp mit 10:12. In den Einzelspielen drehten die Grünstadter dann richtig auf. Nur Zorn ging leer aus. Dieter und Hafner machten im vorderen Paar mit ihren zweiten Erfolgen den deutlichen Sieg im Kellerduell perfekt. Nun will die TSG den Schwung in das abschließende Hinrundenspiel am Freitag zu Hause um 20.15 Uhr gegen den Ligaprimus TV Lambsheim mitnehmen.

SV Kirchheim feiert Sieg und hat Pause

Bezirksoberligist SV Kirchheim durfte ebenfalls einen Sieg feiern. Auswärts holte die Mannschaft von Kapitän Robin Pazmandy am Montagabend beim TTC Oggersheim III einen 9:6-Erfolg und weist mit 9:9 ein ausgeglichenes Punktekonto auf.

Der derzeitige Sechste der Liga gewann in einem Spiel mit ganz engen Begegnungen zwei der drei Doppelduelle. In den Einzelspielen gerieten die Kirchheimer dann zunächst mit 2:4 in Rückstand. Doch im hinteren Teil der Aufstellung hatten die SVK-Akteure Vorteile, die sie dann auch nutzten. Sascha Jackwerth, Markus Stiefenhöfer und Andreas Nkolaus steuerten letztlich fünf der der sieben Einzelerfolge des SVK bei. Die Kirchheimer haben nun bis zum 7. Januar Spielpause. Dann geht es mit der Partie beim Ligaschlusslicht TTC Albisheim weiter.

In der Bezirksklasse Nord gewann der TuS Ramsen mit 9:5 gegen die TSG Zellertal und Eisenberg siegte im Derby in der heimischen Jahnhalle gegen den SV Kirchheim II mit 9:3. Die TSG Grünstadt II verlor gegen den TV Colgenstein II mit 3:9