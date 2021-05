Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld hat die Impfstrategie des Landes kritisiert. Er findet, dass die kleinen Krankenhäuser wie das in Grünstadt und das in Bad Dürkheim im Stich gelassen werden. Anders als in großen Kliniken wartet das Personal dort noch auf den Impfstart. Aus dem Grünstadter Kreiskrankenhaus heißt es, die Mitarbeiter seien enttäuscht.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) kritisiert, dass die Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses Grünstadt und des evangelischen Krankenhauses in Bad Dürkheim noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Beide Häuser hätten ihren Bedarf beim Land längst angemeldet. Aber der Impfstoff sei bisher nicht geliefert worden. Zuständig dafür ist das Land. Zunächst sei an den Krankenhäusern der Maximalversorgung geimpft worden. Dort sei großzügig verfahren worden: Nicht nur unmittelbar am Patienten stehende Ärzte und Pflegekräfte seien geimpft worden, sondern auch das weitere Personal. „Wir wissen von Impfungen in den Verwaltungen und von Auszubildenden in den großen Krankenhäusern. Dies ist fatal. Denn die Ärzte und Pflegekräfte in den kleineren Krankenhäusern gehen zunächst einmal leer aus. Die Gefährdung dieses Personenkreises ist evident“, sagt der Landrat. Ihlenfeld nennt das Klinikum und die BG-Unfallklinik in Ludwigshafen als Beispiele.

„Der Unmut ist groß“

Er kritisiert auch, dass das Land keinen Impfstoff für die Zweitimpfungen zurückgelegt habe, weshalb jetzt Erstimpfungen in den Impfzentren verschoben werden mussten und viele Krankenhäuser immer noch warteten. Udo Langenbacher, der Verwaltungsdirektor des Kreiskrankenhauses in Grünstadt, teilt die Kritik des Landrats: „Der Unmut der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass unserem Haus, wie vielen anderen kleineren Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz auch, noch kein Impfstoff zur Verfügung steht und noch nicht einmal ein Liefertermin in Aussicht gestellt wurde, ist groß.“ Langenbacher versteht die Verärgerung und Enttäuschung der Kollegen gut, weil diese sich täglich bei der Versorgung von Corona-Patienten oder Verdachtsfällen dem Risiko einer Infektion und damit einer eigenen Erkrankung aussetzen.

Das Haus habe Kontakt zum Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung aufgenommen, das für die Verteilung des Impfstoffes zuständig ist. „Dort wurde uns gesagt, dass aufgrund der Lieferengpässe in Rheinland-Pfalz bis Mitte Februar nur Zweitimpfungen stattfinden können. So lange können wir nicht mit Impfstoff rechnen.“ Auf die Frage, ob er Druck gemacht habe, antwortet er: „Es hilft nichts, wenn ich da Druck mache. Wenn nichts da ist, kann nichts verteilt werden.“

Noch keine Impftermine

Auch im Evangelischen Krankenhaus in Bad Dürkheim wartet man darauf, Mitarbeiter impfen zu können. „Bislang hat uns das Land noch keine Termine genannt“, sagt Sprecherin Susanne Liebold. Bereits im Januar seien die erforderlichen Vorkehrungen getroffen worden. „Circa 250 unserer Mitarbeitenden fallen in die Gruppe der aktuell Impfberechtigten und wollen geimpft werden. Sie sind bereits aufgeklärt und warten auf den Impfstoff“, berichtet Liebold. Im gesamten Haus liege die Impfbereitschaft bei über 75 Prozent. „Nicht nur viele Ärzte und Pflegekräfte, sondern auch Mitarbeitende der Hauswirtschaft, die in engem Kontakt zu Corona-Patienten stehen, möchten sich impfen lassen. Durch gezielte Aufklärung versuchen wir, auch Mitarbeitende, die einer Impfung bislang noch skeptisch gegenüber stehen, für die Impfung zu gewinnen“, berichtet Liebold.

Für das für Impfungen zuständige Sozialministerium antwortet Sprecher Markus Kuhlen auf die Kritik des Landrats: „Wann welches Krankenhaus berücksichtigt werden kann, hängt neben der Größe auch davon ab, wie stark das Infektionsgeschehen in der Region und gegebenenfalls in der Einrichtung ist sowie davon, wie viele Covid-19-Patienten dort behandelt werden.“ Das Land habe den acht koordinierenden Krankenhäusern und Maximalversorgern Ende 2020 jeweils 975 Impfdosen für die Corona-Schutzimpfung der Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. „Danach erhielten weitere impfbereite Kliniken der Regelversorgung Impfstoff von Moderna. Aufgrund der verzögerten Lieferungen konnte bisher nicht allen impfbereiten Krankenhäusern ein Impfangebot gemacht werden“, berichtet Kuhlen. Alle Krankenhäuser könnten dem Land nun melden, wieviel Impfstoff sie für die rund 10.000 Mitarbeiter, die zur höchstpriorisierten Gruppe gehörten, benötigen. Diese sollen noch im Februar ein Impfangebot erhalten.

Kritik an der Kritik

Bis Donnerstag sind nach Angaben des Ministeriumssprecher in 31 Kliniken bereits 23.442 Impfungen vorgenommen worden, davon 7067 Zweitimpfungen. Weitere 15 Krankenhäuser hätten Impfbereitschaft gemeldet. Zur Kritik Ihlenfelds, dass nicht nur das Personal geimpft wurde, das mit Corona-Patienten zu tun hat, sondern auch Mitarbeiter, die nicht „an der Front“ arbeiten, heißt es, die Impfungen erfolgten durch die Betriebsärzte, die Krankenhäuser organisierten sie in Eigenregie. „Wir schließen nicht aus, dass in begründeten Einzelfällen auch Personen geimpft wurden, die nicht zur Gruppe der höchsten Priorität gehören.“

Der Landtagsabgeordnete Christoph Spies (SPD) findet die Kritik des Landrats ärgerlich: „Ich verstehe, dass man als Lokalpatriot für die Häuser in Grünstadt und Bad Dürkheim spricht. Aber eine Neiddebatte über Krankenhäuser anzustoßen, halte ich für falsch.“ Der Bund sei für die Bereitstellung des Impfstoffs zuständig, das Land habe mit Blick auf die Impfstoff-Lieferungen auf die Zusage des Bundes gesetzt.