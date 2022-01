Von Helmut Dell

Die Eisenberger Impftage werden fortgesetzt. Die nächsten Termine sind am Samstag, 8. Januar, sowie am Samstag, 15. Januar, jeweils im Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr. Geimpft wird wieder in der Gymnastikhalle der Pestalozzi-Grundschule durch die beiden Ärzte Karl Barwich (unser Bild) und Klaus Barth. Für die Eisenberger Impftage sind keine Voranmeldungen notwendig. Hier können sowohl Erst-, Zweit- als auch Booster-Impfungen vorgenommen werden. Mitzubringen sind neben dem Impfpass auch der Personalausweis sowie die Versichertenkarte der Krankenkasse. Im Dezember 2021 wurden über 2600 Menschen bei den Impftagen geimpft. Auch der Impfbus der Landesregierung kommt im Januar wieder: Er wird am Montag, 17. Januar, zwischen 9 und 17 Uhr am Evangelischen Gemeindehaus Station machen.