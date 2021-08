Postbote Stefan Sittig ist sauer. Als am Donnerstag der Impfbus des Landes auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Hettenleidelheim stand, wollte er sich dort einen zweiten Piks in den Oberarm verpassen lassen. Doch er wurde wieder weggeschickt. „Die Begründung lautete, das Land habe entschieden, dass die mobilen Teams ausschließlich Erstimpfungen vornehmen“, berichtet der Eisenberger kopfschüttelnd.

Sittig hatte seinen zweiten Termin im Impfzentrum am Freitag zuvor aus beruflichen Gründen absagen müssen. Seine erste Spritze mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer hatte er sechs Wochen zuvor erhalten. Das konnte er am Impfbus auch einwandfrei belegen. Dass man ihm dann den kleinen Piks zum Vollschutz verweigert, ist verwunderlich. Schließlich sollte doch allen daran gelegen sein, möglichst viele Menschen immun gegen das Coronavirus zu machen.

Auf Anfrage der RHEINPFALZ sagt eine Sprecherin des Mainzer Gesundheitsministeriums: „Grundsätzlich ist die Aktion im Bus für Erstimpfungen gedacht. Wer aber vor Ort erklären kann, dass er ein größeres Problem mit seinem Zweittermin hat, kann auch am Impfbus die zweite Spritze erhalten.“ Voraussetzung dafür sei, dass der von der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorgeschriebene Mindestabstand zwischen den Impfungen eingehalten wird. „Die Maßgabe unseres Hauses ist, dass Zweitimpfungen grundsätzlich auch am Bus möglich sind“, so die Sprecherin. Man werde die mobilen Impfteams im Land darüber informieren.

Auch im Impfzentrum kein Termin notwendig

Zwischen dem ersten und dem zweiten Piks mit dem Biontech-Serum sollten möglichst drei bis sechs Wochen liegen. Bei Stefan Sittig ist diese Zeitspanne schon überschritten. Deshalb rät die Frau von der Pressestelle, dass er sich schnell darum bemühen sollte, die Immunisierung erfolgreich abzuschließen. Die Ministeriumssprecherin weist darauf hin, dass auch in den Impfzentren inzwischen keine Anmeldungen mehr notwendig sind. Sittig solle „zeitnah zu einem Impfzentrum in seiner Nähe Kontakt aufnehmen. Zugleich besteht für ihn die Möglichkeit, sich bei einem Arzt oder einer Ärztin in der Umgebung impfen zu lassen.“