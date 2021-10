Nicht nur in der Stadt Eisenberg sorgen zu schnell fahrende Zeitgenossen immer wieder für Unmut. Die Raserei ist ein Thema in der ganzen Verbandsgemeinde. So gehen derzeit etwa die Anlieger der Berg- und Wiesenstraße in Ramsen wegen „Rasern“ auf die Barrikaden. Wir haben bei den Anwohnern und beim Ordnungsamt nachgefragt.

Hier weiterlesen