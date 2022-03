Mit der Verkehrssituation in der Kerzenheimer Willy-Brandt-Straße zeigte sich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Bürger unzufrieden. Von der Ebertsheimer Straße bis zur Ostlandstraße ist diese als Spielstraße ausgewiesen. Der Bürger monierte, dass trotz ausreichender Beschilderung und Pollern auf der Straße, immer wieder Fahrzeuge mit erhöhter Geschwindigkeit hier durchfahren. Versuche, ins Gespräch zu kommen, seien gescheitert. Vielmehr fahren einige eher noch provozierend: Sie machen an den Pollern langsam und gleich danach geben sie ordentlich Gas. Auch sei es vorgekommen, dass Autofahrer an manchen Häusern nachts halten, hupen und dann davonrasen. Ortschefin Andrea Schmitt (CDU) sind diese Beschwerden nicht fremd. Seit vielen Jahren koche dieses Thema hoch, sagte sie. Bekannt sei, dass es sich überwiegend um Einheimische handelt, die hier statt 7 km/h zwischen 30 und 35 km/h fahren. Vereinzelt sind auch Fahrzeuge bis zu 50 km/h schnell. Das ergaben Geschwindigkeitsmessungen, die dort immer wieder durchgeführt wurden. Schmitt hofft auf die mobile Geschwindigkeitsüberwachung der VG Eisenberg, die bald wieder aktiv sein wird.