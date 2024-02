Ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Strafverfahren hat sich ein 44-jähriger Mazdafahrer eingehandelt, der am Mittwoch in eine Verkehrskontrolle geriet. Gegen 20.45 Uhr wurde er Am Stadtgraben angehalten und die Beamten stellten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin, eine Blutprobe bestätigte den Verdacht.