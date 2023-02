Weil er im Nebel zu schnell gefahren ist, hat ein Autofahrer laut Polizei am Dienstagmorgen einen Laster übersehen. Das Transportfahrzeug stand in Höhe der Firma Südzucker auf der Straße von Offstein nach Obrigheim. Der 52-Jährige krachte mit seinem Kleinwagen in den Anhänger. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 6000 Euro.