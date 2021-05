Kurz nachdem die Kontaktsperre wegen der Corona-Pandemie verhängt wurde, sind Mitte März in zahlreichen Ortsgemeinden Hilfsangebote ins Leben gerufen worden. Doch in den meisten Dörfern hielt sich die Nachfrage sehr in Grenzen.

Eine große Helferschar hat Kirchheims Ortsbürgermeister Kay Kronemayer (FWG) um sich scharen können. „23 Männer und Frauen, darunter auch etliche junge Leute, erklärten sich bereit, für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen Einkäufe zu übernehmen, Kinder zu betreuen oder im Haushalt mit anzupacken“, berichtet der 40-Jährige. Der Bedarf an Unterstützung sei bislang aber nicht sehr groß gewesen. Siebenmal seien Besorgungen im Supermarkt oder in der Apotheke gemacht worden.

Kein Bedarf für „Hettenleidelheim kommuniziert“

Nur eine Handvoll Anfragen hat bis dato der Ortschef von Hettenleidelheim, Steffen Blaga (CDU), registriert. „Die Bürger scheinen sich selbst zu organisieren über Nachbarn, Freunde und die Verwandtschaft“, wertet der Christdemokrat den offensichtlich geringen Bedarf positiv. Der etwa 15-köpfige Helferpool, der sich sehr schnell nach einem Aufruf gebildet habe, stehe jedoch nach wie vor bereit. Die Idee, einsamen Leuten unter dem Motto „Hettenleidelheim kommuniziert“ Gesprächspartner am Telefon zu vermitteln, sei auf gar keine Resonanz gestoßen. „Vielleicht nutzen die Bürger eher ähnliche Angebote der Kirchen“, mutmaßt Blaga.

„Die Quirnheimer wollen sich nicht helfen lassen“, resümiert Jenny Siegel. Vor gut einem Monat hat sie – ebenso wie Vanessa Grathwohl – ihre Handynummer veröffentlicht, um für Mitmenschen ansprechbar zu sein, die jemanden bräuchten, der für sie einkaufen geht.

Verena Bender hat Nachbarschaft mobilisiert

Zwei Bitten um Unterstützung haben bis heute die rund zehn Helfer erreicht, die in Bissersheim gern ihren Mitbürgern unter die Arme greifen würden. Das erzählt Verena Bender, die für dieses Angebot Freiwillige in ihrer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe gesucht hat. Für eine lungenkranke und deshalb besonders gefährdete Person sei eingekauft worden, „und ein Senior benötigte dringend ein Medikament, als seine Tochter keine Zeit hatte, es ihm aus der Apotheke zu holen“, sagt Bender.

Von vergleichsweise vielen Anfragen von Hilfsbedürftigen berichtet die Kerzenheimer Ortschefin Andrea Schmitt (CDU): „Wir hatten bestimmt schon zehn bis 15 Anrufe.“ Übernommen werden ausschließlich Einkäufe bei lokalen Händlern, bei anderen Anliegen würden die entsprechenden Kontakte hergestellt. „Unsere Ehrenamtlichen – es stehen etwa 50 parat – tragen Mundschutz und Handschuhe, wenn sie die Ware vor die Tür stellen“, sagt Schmitt. Der zu zahlende Betrag werde zuvor telefonisch durchgegeben, sodass der Empfänger schon gleich das Geld bereitlegen kann.

In Asselheim bleibt das Telefon still

Noch nichts besorgen mussten die acht Männer und Frauen, die sich in Asselheim als Nachbarschaftshelfer gemeldet haben. „Ich habe sogar bei potenziell Bedürftigen angerufen“, erzählt Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD), „aber die Leute haben sich alle selbst organisiert.“ Eventuell laufe die Unterstützung auch über die Helferzentrale in Grünstadt, die im Geschäft Das Meidt-Bad angesiedelt ist. Inhaberin Rabea Meidt, die auf einen Pool von 40 Ehrenamtlichen zurückgreifen kann, erzählt: „Wir haben bislang sechs Kunden, die jeweils von einem festen Helfer betreut werden.“ Die Leute seien unterstützungsbedürftig, weil sie alleinstehend seien und zur Risikogruppe gehörten oder einen Partner mit Vorerkrankungen hätten, so Meidt, die selbst eine sechsköpfige Familie betreut, die in Quarantäne ist, weil drei von ihnen covid-19-positiv seien.

Nur vereinzelt Bedarf an Hilfe gab es bisher im größten Ort der Verbandsgemeinde Leiningerland. Wie Dunja Brügging erläutert, ist „Carlsberger helfen Carlsbergern“ auf nicht allzu große Resonanz gestoßen. Die Familie Schakewitsch habe wiederholt jemandem helfen können und Jürgen Buhmann kümmere sich aktuell um eine 91-jährige Frau. Brügging, die ihr Elektrofachgeschäft während der Corona-Krise für Wochen schließen musste, sei mehrfach gebeten worden, jemandem Batterien vorbeizubringen. Insgesamt seien etwa zehn Leute bereit, Mitbürgern aus der Risikogruppe Besorgungen abzunehmen.

Keine Inanspruchnahme in Obrigheim

19 Helfer hat Heidelinde Heiner in Obrigheim gefunden, was nach ihrer Darstellung gar nicht so einfach gewesen sei. Und die 75-Jährige zeigt sich sehr enttäuscht, dass niemand von ihrer Initiative Gebrauch macht: „Ich hab mir so viel Mühe gegeben, aber das wird überhaupt nicht angenommen.“

„Keine Inanspruchnahme“ vermeldet auch Altleiningens Ortschef Gunther Schneider (WG Dennhardt). Er wundert sich darüber aber nicht. „Das war schon so, als wir bei der Dorfmoderation eine Nachbarschaftshilfe aufgebaut hatten“, erinnert er sich. Altleiningen sei in der Nahversorgung noch relativ gut aufgestellt, betont Schneider: „Wir haben unter anderem einen Metzger, einen Dorfladen, einen Getränkehandel und einen Wochenmarkt.“

Erfahrungen der Gemeindeschwester plus

Die Erfahrung der ersten Gemeindeschwester plus im Landkreis, Vera Götz, die eine Übersicht über die Hilfsangebote im Kreis erstellt hat, ist ähnlich: „Es gibt sehr viele Menschen, die Unterstützung anbieten wollen, aber im Verhältnis wenige, die Hilfe anfordern.“ Sie denkt, dass es oft noch Familienmitglieder und tatsächliche Nachbarschaft gibt, die jemandem im Bedarfsfall zur Seite stehen können. „Manchmal ist es aber auch nicht leicht, die Scheu zu überwinden und nach Unterstützung zu fragen beziehungsweise diese anzunehmen.“ Zudem, sagt Götz, sei das Einkaufen für ältere Personen oft eine der wenigen Möglichkeiten für soziale Kontakte. „Nicht zuletzt lassen auch die leider zunehmenden Betrugsversuche viele Senioren vorsichtig werden.“