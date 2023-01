Für einen 19-Jährigen aus Worms hat das neue Jahr nicht gut angefangen. Am Montag gegen 0.45 Uhr ist der junge Mann im Leininger Ring in Bockenheim in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei haben die Beamten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt. Ein Vortest verlief positiv auf den Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Wie die Polizei mitteilt, wurde dem 19-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und in einem Krankenhaus hat man ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.