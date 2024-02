Auch am Samstag haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer entdeckt, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Um 10.12 Uhr hielten sie in Grünstadt einen 41-Jährigen Ebertsheimer an. Ein vor Ort vorgenommener Test zeigte den Konsum von THC an, den Wirkstoff von Cannabis. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Strafverfahren zu. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Verstoß in Kenntnis gesetzt.