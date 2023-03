Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1. Juli hat das Cabriobad Leiningerland in Grünstadt nach der Corona-Zwangspause wieder geöffnet. Cabalela-Chef Klaus Wasmuth freut sich darüber, dass die Besucherzahlen langsam wieder steigen. Auch bei der Sauna tut sich was.

Vom 1. bis zum 19. Juli besuchten insgesamt 3354 Gäste das Bad, in der ersten Woche kamen durchschnittlich 150 Leute am Tag, in der zweiten waren es schon 200. Einen kleinen Rekord gab es bei hochsommerlichem