Der Illusionskünstler Mr. Joy tritt am 6. Mai in der Stadtmission Grünstadt auf. Die RHEINPFALZ verlost Karten für den artistischen und magischen Abend.

Wer möchte nicht wie Charly Brown „unwahrscheinlich glücklich“ werden? „Aber, ...“ – so alle Bedenken, Sorgen, realistische Einschätzungen – „ ... das ist doch eine Illusion!“ Wer wissen will, was eine Illusion ist, ist am 6. Mai ab 17 Uhr in Stadtmission Grünstadt richtig. Mr. Joy lädt dann dort ein zu einem spannenden und unterhaltsamen Abend.

Mr. Joy ist einer der talentiertesten und vielfältigsten Illusionisten und Kleinkünstler Europas. Sein umfangreiches Repertoire umfasst Artistik, Großillusionen, Jonglage und Täuschungskunst. Alle (un-)denkbaren Gegenstände fliegen und wirbeln durch die Luft, wenn er Joy loslegt. Zum Spiel mit der Schwerkraft gehören auch einmalige und preisgekrönte Jongliervariationen. Artistische Einlagen zum Teil mit slapstickartiger Einbeziehung des Publikums sind Teil der Stärken von Mr. Joy. In die Artistik kann man auch die Entfesselungsstunts einordnen. Die Fülle seines Könnens und seine Vielseitigkeit zeigt er auch in der Illusionskunst.

Das Staunen bleibt

Da spielt es keine Rolle, ob es sich um Karten, Rasierklingen, Gewinnspiele oder Zuschauer handelt. Am Ende bleibt nur eines: Das Staunen. Ein Teil der Requisiten wurde gemeinsam und im Austausch mit US-Experten entwickelt. Las Vegas in Grünstadt.

Mr. Joy heißt mit bürgerlichem Namen Karsten Strohhäcker. Nach dem Studium der Mathematik und Physik vertieft er in der Theologie, Sport- und Religionswissenschaft mit dem Magisterabschluss seine Kenntnisse und arbeitete nebenbei mit einem kleinen Deputat als Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg.

Termin

6. Mai, 17 Uhr, in der Stadtmission Grünstadt, Jakobstraße 30 (Eingang Östlicher Graben). Der Eintritt beträgt für Erwachsene neun Euro und für Kinder sechs Euro. Die Veranstaltung ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Karten in der Buchhandlung Frank und beim Pastorenehepaar Marion und Andreas Bietz, 06359 5605, in Grünstadt erworben werden.

Kartenverlosung

DIE RHEINPFALZ verlost drei Karten zu dem Abend. Wer gewinnen will, schreibt einfach eine Mail mit der Angabe von Name und Telefonnummer an gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de.