Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten am Sonntag in Grünstadt eine illegale Waffe entdeckt. Sie stoppten eigenen Angaben zufolge gegen 15 Uhr einen Autofahrer und baten ihn zum Atemtest. Ergebnis: ein Alkoholwert jenseits von 1,1 Promille, womit der Mann als „absolut fahruntauglich“ zu gelten hatte. Für eine Blutprobe wollten sie den 31-Jährigen daraufhin im Streifenwagen zur Inspektion bringen. Vorher wurde er sicherheitshalber durchsucht, dabei fanden die Beamten bei ihm ein Einhandmesser. So etwas darf man zwar besitzen, aber nicht in der Öffentlichkeit dabeihaben. Nun drohen dem Mann Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.