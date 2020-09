Ein Drittel der Existenzgründungen scheitert relativ schnell. Wer sich selbstständig machen will, muss gut vorbereitet sein. Für Menschen, die ihr berufliches Schicksal in die eigene Hand nehmen wollen, gibt es Hilfe.

Es sind keine Zahlen, die Mut machen: Innerhalb von drei Jahren beenden 30 Prozent der Gründer ihre selbstständige Tätigkeit. Die Gründe, aufzugeben, sind vielfältig, heißt es im KfW-Gründungsmonitor: familiäre Belastung, Stress, Krankheit, Unzufriedenheit mit dem Einkommen oder ein besserer Job als Angestellter. Thorsten Tschirner, der sich beim IHK-Starterzentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz um Gründer kümmert, berichtet, dass die Gründer oft nicht richtig vorbereitet in die Selbstständigkeit gehen: „Es fehlt der Businessplan.“ Zwar seien die Gründer von ihrem Angebot oder dem Produkt, das sie verkaufen wollen, begeistert, würden dabei aber vergessen, auch richtig dafür zu werben und ein entsprechendes Budget einzuplanen. Und auch bei der Finanzierung müsse man neben dem Startkapital auch über einen gewissen Puffer verfügen.

Da beim Schritt in die Selbstständigkeit viel bedacht werden muss, bietet die Industrie- und Handelskammer Pfalz kostenlose Einzel-Beratungen für Existenzgründer an. Nach Grünstadt kommt am Donnerstag, 24. September, Marius Melzer von der IHK. Er will sich um all die Fragen kümmern, die Gründer beschäftigen.

Hinweise auf Förderprogramme

Wirtschaftsförderin Karin Beck von der Stadtverwaltung, die die Beratung organisiert, verspricht: „Er wird auch schauen, welche Förderprogramme es für die betreffende Branche gibt.“ Sie verweist darauf, dass sich auch Interessenten aus der Verbandsgemeinde Leiningerland anmelden können. Vier Termine sind schon vergeben, drei Termine (9 , 10 und 11 Uhr) stehen noch zur Verfügung. Falls eine Stunde nicht reicht, können Folgetermine verabredet werden.

Das Beratungsangebot richtet sich auch an Unternehmer, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie schwer gebeutelt sind und sich hier Unterstützung erhoffen. Sie erfahren, welche Förderung sie wo beantragen können und welche Möglichkeiten bestehen, das Unternehmen anders auszurichten.

Hilfe von der Stadt

Bereits der erste Existenzgründungssprechtag-Sprechtag vor zwei Jahren habe gezeigt, dass es sinnvoll ist, solche Beratungsgespräche in der Verwaltung anzubieten, sagt Wirtschaftsförderin Beck: „Ein großer Vorteil ist, dass bei lokalen Fragen die Wirtschaftsförderung schnell zurate gezogen werden kann.“ Für Interessenten, die in Grünstadt ein Geschäft gründen, gibt es ein spezielles Förderprogramm der Stadt. Es gibt auch das Angebot, sich von einem Vertreter der Handwerkskammer der Pfalz beraten zu lassen, Jan Leyser kommt vor Ort, vorausgesetzt das Interesse aus dem Handwerk ist vorhanden.

Termin

Der Sprechtag findet am Donnerstag, 24. September, in der Stadtverwaltung Grünstadt, Kreuzerweg 2, Besprechungszimmer im zweiten Obergeschoss, Zimmer 19, statt. Eine Terminvereinbarung ist bis Freitag möglich bei Karin Beck, Telefon 06359/805-510, oder Susanne Kramer, Telefon 06359/805-219.