Zehn Schülerinnen aus der Theater-AG der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Eisenberg haben am Freitagabend in der voll besetzten Jahn-Turnhalle „Orpheus“ gespielt. Die griechische Sage von Orpheus und Eurydike und ihre schicksalhafte Liebe wurde dabei modern erzählt und inszeniert. Lehrer Sebastian Sattler hatte das Stück eigens für die Theater-AG umgeschrieben. Ein voller Erfolg.

Der erste Eindruck ist wirkmächtig. Gleich zu Anfang, als die Bühne noch leer war, erklingt tolle Musik. Nebelschwaden kriechen über die Bühne. Dann: die ersten Lichteffekte. Als sich der Sänger Orpheus, phantastisch gespielt von Antonia Schwarz und die Nymphe Eurydike, ebenso grandios dargestellt von der sympathischen Elena Matheis, zum ersten Mal begegnen, ist Orpheus gleich verzaubert von Eurydikes Schönheit. Mit den Worten „Ist das oberflächlich“, weist Eurydike ihn zunächst ab, aber der charmante Orpheus geht ihr nicht mehr aus dem Kopf.

Orpheus überlegt, wie er das Herz von Eurydike gewinnen könnte und schreibt ihr ein Lied. Spätestens als dann „I’ d Do Anything For Love (But I Won’t Do That)“ von Meat Loaf erklingt, merkt auch der letzte Zuschauer, dass es sich hier um eine außergewöhnliche Neuinszenierung mit vielen modernen Aspekten handelt, bei der auch durch die Wortwahl der Akteure beim aufmerksamen Zuschauer Lacher fast garantiert sind. Beispielsweise als Hermes, der Götterbote, auftaucht und Orpheus ihn mit „Hermes, mein göttlicher Paketbote“ anspricht.

Trauthwein die perfekte Besetzung

Ares, sehr witzig dargestellt von Annika Ebner, der auch Eurydike für sich gewinnen will, hat bei der Schönen keine Chance. Sie hat nur Augen für Orpheus. Daraufhin vergiftet er Eurydike. Hades, der Herrscher der Unterwelt, erscheint und bringt Eurydike ins Totenreich. Aber er bringt sie nicht nur einfach, das „Wie“ ist entscheidend. Sophia Trauthwein, die die Figur des Hades grandios und kraftvoll darstellt, wirft sich die zierliche Eurydike mit einem Satz über die Schulter und trägt sie – ohne mit der Wimper zu zucken - von der Bühne. Die Besetzung mit Trauthwein in der Rolle des Hades hätte nicht besser gewählt sein können, Statur und Ausdruck passen perfekt zur Rolle.

Orpheus, der am Treffpunkt zunächst vergeblich auf seine Geliebte wartet, erfährt von Hermes im weißen Göttergewand und mit kleinen authentischen Flügeln an den Latschen – sehr originell -, hervorragend gespielt von Freyana Kaiser-Mayer, dass Eurydike inzwischen im Reich der Toten sei. Eurydike fühlt sich dort allein und realisiert erst, wo sie ist, als ihr Persephone, prima gespielt von Angelina Krieg, dies erklärt. Persephone wird begleitet von drei Schatten mit weißen Masken, einst Gestorbene, die inzwischen zu Schatten geworden sind – die Schatten wurden gespielt von Theresa Kummermehr, Fernanda Fischer und Hatice Demir. Doch Eurydike will nicht wahrhaben, dass sie tot ist und will sich ihre Erinnerung an Orpheus bewahren. Das kann sie am besten, wenn sie an das Lied denkt, das er für sie geschrieben hat. Und erneut ertönt Meat Loafs bereits erwähnte Hit-Single.

Gefährlicher Gang in die Unterwelt

Orpheus wagt derweil den gefährlichen Gang in die Unterwelt, um zu versuchen, seine geliebte Eurydike zurückzuholen, obwohl es bisher noch keiner aus der Unterwelt zurückgeschafft hat. „Ich bin ja mit dem Segen des göttlichen Briefträgers ausgestattet“, meint er flapsig und macht sich auf den Weg. Solange Eurydike Orpheus nicht vergisst, bleibt sie in ihrer bisherigen Gestalt und kann kein Schatten werden, also ist das erklärte Ziel von Hades, dass Eurydike Orpheus vergisst. Er macht ihr ein Geschenk in Form einer Kette, doch Eurydike versagt dem Geschenk zunächst, bevor sie sich doch erweichen lässt und meint, der Wahrheit ins Auge sehen zu müssen, dass sie nämlich tot ist und nie mehr ihren Orpheus sehen wird. Sie lässt sich deshalb auf Hades ein, zieht die Kette und auch das Kleid an, das er ihr schenkt und ergibt sich scheinbar in ihr Schicksal.

Doch sie hat die Rechnung ohne Orpheus gemacht, der auf dem Weg in die Unterwelt zunächst die Rosen findet, die er Eurydike geschenkt hat, also weiß er, er ist auf dem richtigen Weg, obwohl Ares ihn glauben machen will, dass Eurydike ihn vergessen habe. Schließlich begegnen sich die beiden Liebenden doch noch in der Unterwelt und Hades bietet ihnen einen Deal an: Wenn Orpheus aus der Unterwelt hinaus geht ohne sich umzudrehen, wird Eurydike ihm folgen. Sollte er sich allerdings nur einmal umdrehen, wird Eurydike für immer sterben. Orpheus lässt sich darauf ein und geht mit Blick nach vorne aus der Unterwelt durch den gesamten Zuschauerraum zurück in die Oberwelt, macht allerdings den Fehler, sich kurz vor Ende des Weges doch umzudrehen, da er zweifelt, ob Eurydike noch immer hinter ihm ist. Sie ist es, die Liebenden sehen sich in die Augen und Eurydike stirbt auf der Stelle, wie von Hades vorausgesagt. Orpheus stürzt zur Geliebten, reißt ihr die Kette vom Hals und wie durch ein Wunder: Eurydike lebt – anders als im Original.

„Die Liebe schreibt schon verrückte Geschichten“, ist das Resümee von Hermes am Ende, als der Queen-Klassiker „Crazy Little Thing Called Love“ ertönt und sich Orpheus und Eurydike glücklich in den Armen liegen.

Die Darsteller, die außer von Sebastian Sattler auch von der Lehrerin Frauke Kollinger betreut wurden, waren alle mit neuen Head-Sets ausgestattet, die noch kurzfristig vor der Aufführung vom Förderverein der IGS für 1333 Euro angeschafft wurden, wie der Lehrer Patrick Schmidt lobte. Die Technik AG machte einen guten Job – Ton-, Licht- und Nebeleffekte waren vom Feinsten und klappten durch die Bank weg. Die rund 150 Zuschauer, die aus einer Großzahl Schülerinnen und Schüler, aber auch aus Eltern, Omas und Opas bestanden, waren nach 45 Minuten Aufführung nicht mehr zu halten und zollten den Darstellern lautstarken Applaus.