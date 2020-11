In den vergangenen Jahren konnte man am Tag der offenen Tür die Schulgemeinschaft kennenlernen und das Schulgebäude sowie das Gelände der IGS in Grünstadt erkunden. Auf unserem Bild gewährt Stufenleiter Jörg Petschat Einblicke in einen Klassensaal. Aufgrund der Corona-Pandemie sind solche Führungen dieses Jahr nicht möglich. Dennoch möchte die IGS allen Interessierten die Gelegenheit geben, sich ausführlich über die Schule zu informieren. Hierzu gibt es einige Angebote. Am morgigen Donnerstag laufen ab 18.30 Uhr zwei Livestreams auf dem YouTube-Kanal „IGS Grünstadt“. Dabei werden unter anderem das Schulkonzept, das Aufnahmeverfahren und die Ganztagsschule erläutert. Ursprünglich geplante Hausführungen in Kleingruppen können unter den aktuellen Bedingungen nicht erfolgen. Näheres findet man auf der Homepage der IGS Grünstadt, unter anderem in Form eines neuen Imagefilms.