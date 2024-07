Die Integrierte Gesamtschule Grünstadt hat am Freitag die Abschlüsse und Abgänge von fast 200 Schülern gefeiert – in Konkurrenz zum EM-Viertelfinale. Das Spiel zieht sich durch die Veranstaltung.

Zweimal wurde am Freitag Abschluss gefeiert. Zuerst in Klassenstufe neun mit 116 Schülern und dann noch einmal in der zehnten mit 82. Aber noch ein ganz anderes Thema zog sich durch den Abend. „Das war ein Theater“, sagt Jörg-Stefan Petschat, Konrektor der IGS Grünstadt. Denn zeitgleich spielten die Deutschen im EM-Viertelfinale gegen Spanien. Daran kam man nicht vorbei.

Aber der Reihe nach. Zuerst waren die Neuner dran. Das Moderatorenpaar Selvi und Rouven führte sympathisch durch einen Abend, an dem das eine oder andere auch mal schief ging. Wenn die Rollläden der Aula unerwartet hochfuhren oder eine Rückkopplung das Publikum aufweckte, fiel das (auch) durch sie aber nicht weiter ins Gewicht. Die Rede ihres Direktors Uwe Chormann kündigte Selvi als den „wahrscheinlich langweiligsten Teil des Abends“ an und sorgte damit für Lacher. Die vergangenen Jahre hätten den Schülern sicher einiges abverlangt, sagte Chormann. Doch glücklicherweise habe es ja auch noch die insgesamt 60 Wochen Ferien gegeben. Passenderweise hatte er noch eine Fußballmetapher parat: Manchmal passiere es, dass eine Mannschaft trotz ihres Engagements nicht erreiche, was sie sich erhofft habe. Doch auch daraus könne man lernen.

Geburtstagsständchen für Techniker

Im Namen der Stadt gratulierte der Beigeordnete Christoph Zaremba (FDP) den Kindern zu ihrem Abschluss. Und der stellvertretende Vorsitzende des Schulelternbeirates Harry Kern betonte, dass die Schule nun zwar für einige vorbei sei, doch: „Die Schule des Lebens dauert lang.“ Und er zitierte Oliver Kahn: „Immer weiter, immer weiter.“

Anne-Sophie Farge und Lea Maier haben für ihr Engagement Preise der Bildungsministerin und des Kreises erhalten. Foto: Rosner

Preise erhielten Lea Maier – für ihre Empathie und das Ermutigen anderer, wodurch sie ein Vorbild gewesen sei – und Anne-Sophie Farge. Sie wurde für ihr Engagement für Schule und Klasse geehrt. Maier nutzte die Chance außerdem und stimmte ein Lied für ein Mitglied der Technik-AG an: Trotz seines Geburtstags an diesem Tag, hatte der Schüler seit dem Morgen mitgeholfen und sich um die Technik bei der Veranstaltung gekümmert. Bei der Zeugnisvergabe kullerten schließlich die ersten Tränen. „Gerade in den neunten und zehnten Klassen ist es oft sehr emotional“, sagt Direktor Chormann, denn nur ein Teil der Schüler verlässt die Klasse. Manche der Stühle blieben danach leer.

Zwischenstände werden durchgegeben

Der zweite Abschluss des Tages begann mit den Worten: „Danke, dass so viele von euch gekommen sind – trotz EM.“ Doch entkommen konnte man dem Spiel weiterhin nicht, und sogar noch weniger. Denn die Veranstaltung fiel genau in die zweite Halbzeit. Immer wieder gab das Moderatorentrio Aram, Jośe und Jana Zwischenstände durch – was je nach Ergebnis mit Jubeln oder Buh-Rufen bedacht wurde. Doch Chormann erinnerte in seiner zweiten Rede des Tages – auch hier wurde er gebeten, sich kurz zu halten – an das, was an diesem Tag wirklich wichtig sei: Nicht irgendein Spiel, sondern der Abschluss der Kinder. Die vielen Bitten, den Abschluss zu verschieben, hätten ihn deshalb auch nachdenklich gemacht. Die Menschen, Gesundheit und die Werte unserer Demokratie, darauf komme es an. „Der Unterschied zwischen 1933 und 2024, das seid ihr.“

Manche räumen gleich mehrmals ab

Daneben gab es Weisheiten von Nietzsche und Einstein auf die Ohren. Oder die Geschichte eines Professors, der einen Eimer mit Steinen, Sand und Bier füllt. „Das war zwar jetzt nicht kurz“, kommentierte Moderator Aram die Rede des Schuldirektors, „aber die Sache mit den Steinen war interessant.“ Zwischendurch wurde es immer wieder emotional, wenn die Schüler Lieder sangen, deren Texte sich auf einen ihrer Lehrer bezogen. Oder wenn sie jenen Lehrern für die gemeinsamen sechs Jahre dankten.

Auch Preise wurden wieder verliehen: An Philipp Daugs, den Chormann in seiner Laudatio als Brückenbauer ehrte und Nehir Uslu, der für ihr Engagement, auch als Schülervertreterin, gedankt wurde. Für ihre schulischen Leistungen räumten manche dann gleich mehrmals ab. Und Rektorin Eleni Thimiani betonte das große Engagement der ganzen Stufe, die immer wieder eigene Projekte angestoßen habe – eines davon ist nun als Schulbank auf dem Pausenhof verewigt.

Ehrungen

Klassenstufe neun: Lea Maier (Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz in der Schule, ein Preis von Bildungsministerin Stefanie Hubig), Anne-Sophie Farge (Preis für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration der Stiftung des Kreises Bad Dürkheim), David Maracine (Klassenbester BPK)

Klassenstufe zehn:

Nehir Uslu (Vorbildliche Haltung und beispielhafter Einsatz in der Schule), Philipp Daugs (Preis für Mitmenschlichkeit, Toleranz und Integration), Nils Welsch, Yannick Ittel, Falk Hammer, Anika Schulz (Klassenbeste), Falk Hammer (Jahrgangsbester), Nils Welsch, Valeria Reichert (Biologie), Falk Hammer (Mathematik), Batuhan Akar (Chemie), Nils Welsch, Valeria Reichert (Gesellschaftskunde), Emma Foltz, Christina Chatzivassiliou (Bildende Kunst), Christina Chatzivassiliou (Musik), Falk Hammer (Nachhaltige Lebensgestaltung), Sam Mayer, Laura Krahl (Kommunikation und Medien)