Die Schlittenhunde Hudson und Namico haben durch den Zaun bislang keinen richtig „runden Rabenflug“ beobachten können. „Abraxas schafft es noch nicht, vollständig abzuheben“, sagt Rabenstiefvater Klaus Kern. Immerhin: Hunde und Vogel gehen stressfrei miteinander um.

„Da ist keine Angst auf der einen oder auf der anderen Seite“, freut sich Klaus Kern über das tierisch gewaltfreie Zusammenleben auf seinem Grundstück. „Die Hunde akzeptieren, dass der Rabe stundenweise ihren Auslauf nutzt.“ Hudson und Namico beobachteten das flatterhafte Treiben des schwarz gefiederten Neuzugangs zwar hochinteressiert, „aber Aggression sieht anders aus“. „Sie springen auch nicht hoch, wenn ich den Kleinen auf dem Arm habe und an ihnen vorbeilaufe“, resümiert Kern zufrieden. Bei den stundenweisen Flugversuchen im Hundeauslauf müssten Hudson und Namico aber draußen bleiben – sicher ist sicher.

Der 64-jährige Kern hatte den jungen Vogel im Grünstadter Industriegebiet vorm Unfalltod bewahrt, indem er die – über ihn hinweg und knapp an ihm vorbeifahrenden – Autos stoppte, um das noch flugunfähige Rabenkind von der Fahrbahn zu holen. Nach den Veterinär-Gesundheitstests war klar, dass das Vogeljunge zwar gesund, allein aber nicht lebensfähig ist. Also hat der Altleininger den auf Facebook Abraxas getauften Raben in seinem Haus in Altleiningen aufgenommen. Von seinem Trauma in Grünstadt hat sich das Vogeljunge inzwischen gut erholt und scheint sich pudelwohl zu fühlen.

Im Juni wird Abraxas wohl den Abflug machen

Für eine relativ gefahrlose Auswilderung wird Abraxas noch einige Flugstunden brauchen. Denn auch in freier Natur müssen die Rabeneltern dem Flatternachwuchs jede Menge Unterrichtsstunden erteilen, selbst wenn er das Nest schon verlassen hat. Für Kern bleibt also noch einige Wochen lang viel zu tun. Zwar kann er selbst nicht voran fliegen, aber er muss den kleinen Kerl sechs Mal am Tag von der Hand in den Schnabel füttern.

Die (passive) Unterstützung von Hudson und Namico hat er dabei jedenfalls. Die Schlittenhunde meckern nicht, wenn der Rabe in ihrem Auslauf flattert und sie knurren auch nicht, wenn der schwarze Neumieter von ihrem Futter bekommt. Es soll aber nicht für immer sein: Spätestens im Juni wird Abraxas wohl den Abflug machen.