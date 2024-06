Soll Bissersheim Austragungsort für Zughundesport werden? Mit dieser Frage wird sich demnächst der Ortsgemeinderat auseinandersetzen müssen. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums hat eine Großkarlbacherin eine entsprechende Anfrage gestellt.

Zur Erläuterung, was diese Sportart überhaupt ist und was die Bürger des Dorfes bei allgemeiner Zustimmung zu erwarten hätten, zeigte Angelika von Pidoll ein paar Videos. Sicherlich hatten etliche Ratsmitglieder und auch viele der zahlreichen Zuschauer, die sich im Gemeindezentrum Eulennest eingefunden hatten, noch nie etwas von Canicross, Bikejöring oder einem Dogscooter gehört: Joggen, Radeln oder Roller fahren gemeinsam mit dem Hund.

Von Pidoll ist eines von rund 70 Mitgliedern im 2017 gegründeten Frankenthaler Verein Pfalzpfoten-Musher. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, den Zughundesport populärer zu machen. „Wir wollen unsere Rennen, die aufgrund der niedrigeren Temperaturen zwischen Oktober und Anfang April Saison haben, auch in unserer Heimat veranstalten“, erklärte sie. Außer im Donnersbergkreis gäbe es keine Zughunde-Wettbewerbe in der Pfalz. Den nächsten, allerdings recht kleinen, gebe es in Worms.

Es wird mit 80 Wohnwagen gerechnet

In ihrem Wohnort Großkarlbach habe sie keine geeignete Fläche dafür finden können, weshalb sie ins Nachbardorf schiele. Sabine Mussler vom gleichnamigen Weingut würde ihren Parkplatz für die Wohnmobile und Campingwagen der zu erwartenden rund 80 Teilnehmer zur Verfügung stellen, so von Pidoll. Das Event sei für ein Wochenende im Januar oder Februar vorgesehen.

Heinrich Krauß zeigte sich skeptisch: „80 Wohnwagen bei Mussler? Da ist der Ärger mit der Nachbarschaft wegen Lärms programmiert.“ Marius Pollmer interessierte, mit wie vielen Zaungästen gerechnet werde. „Vielleicht so um die 100“, meinte die Halterin von zwei Dalmatinern und betonte, dass der Aufbau von Verpflegungsständen entlang der Strecke erwünscht sei. Gelaufen werden soll auf einem 5,6 Kilometer langen Rundweg durch die Weinberge. Gestartet wird im Minutentakt.

Der Beigeordnete Frank Pfaffmann riet der Frau, sich zu allererst an den Jagdpächter zu wenden. Wenn der einem Rennen durch die Wingerte zustimme, sollte die Nachbarschaft gefragt werden. Erst dann sei es sinnvoll, im Rat darüber zu diskutieren. Grundsätzlich ablehnend zeigte sich das Gremium nicht.