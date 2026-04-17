Der Grünstadter Schäferhundeverein nimmt einen neuen Anlauf: Der dritte Hunde-Flohmarkt soll Schnäppchenjäger mit Vierbeinern anlocken.

Von Hundeleinen über Halsbänder bis hin zu gebrauchter Outdoor-Bekleidung und diversem Spielzeug: Beim dritten Hunde-Flohmarkt auf dem Gelände des Grünstadter Schäferhundevereins (Stadtpark 10) an diesem Samstag von 11 bis 15 Uhr soll es alles geben, was das Hunde- und Halter-Herz begehrt. „Außerdem bieten wir selbst Hergestelltes und selbst genähte Einzelstücke an“, verrät Tanja Kaluza, die zweite Vorsitzende des Vereins, Zuchtwartin und Übungsleiterin.

„Etwas Pech“ bei der Premiere

Interessant sei der Hundeflohmarkt für alle Tier- beziehungsweise Hundebesitzer, die gerne Schnäppchen machen möchten, ähnlich wie bei einem regulären Flohmarkt. Ergänzend zum Verkaufsangebot werde sich eine Futtermittelberatung und ein Dog-Walking-Service vorstellen. „Bei den Ausstellern haben wir Privatpersonen, aber auch einige gewerbliche Aussteller dabei“, berichtet Kaluza.

Da der Flohmarkt im Stadtpark-Gebiet stattfindet, sei man immer vom Wetter abhängig. „Leider hatten wir beim ersten Flohmarkt etwas Pech mit dem Wetter und beim zweiten waren uns einige Aussteller weggefallen. Deshalb freuen wir uns dieses Mal umso mehr, dass wir zwölf Tische vermieten konnten“, sagt sie und ergänzt: „Die Einnahmen aus der Standgebühr und dem Kuchenverkauf kommen unserem Verein für dringend benötigte Sanierungsmaßnahmen zugute.“

Der Schäferhundeverein Grünstadt zählt derzeit 65 zweibeinige Mitglieder. Bei deren Vierbeinern sind diverse Hunderassen vertreten, das Spektrum reicht vom Mischling über den Mops zum Gebrauchshund. „Aktuell haben wir 34 aktive Mensch-Hund-Teams, die regelmäßig bei uns trainieren. Hinzu kommen die Kursteilnehmer aus dem Erziehungs- und Welpenkurs“, sagt die zweite Vorsitzende.

Agility und Unterordnung

Außerdem berichte sie aus dem Vereinsleben: „Wir bieten das beliebte Agility an, eine dynamische Hundesportart, bei der Hunde einen Hindernisparcours aus Sprüngen, Tunneln und Slalomstangen möglichst schnell und fehlerfrei bewältigen müssen und der Halter sie nur durch Körpersprache und Stimme ohne Leine führt. Dazu kommen die Gebrauchshundeausbildung, die sich in Fährtensuche, Unterordnung und Schutzdienst unterteilt, sowie Welpen- und Erziehungskurse.“

Kontakt

https://www.svog-gruenstadt.de

