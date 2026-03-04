Per Hubschrauber hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen nach einer vermissten Person im Grünstadter Stadtgebiet gesucht. Laut Grünstadter Polizeichef Thomas Jung wurde vor der Suchaktion gegen 1 Uhr nachts die „ältere Person“ als vermisst gemeldet. Zusätzlich zu Streifenwagen, die mit dem Auto zugängliche Bereiche absuchten, kam der Hubschrauber zum Einsatz, der über die Leitstelle angefordert wurde. Der sei notwendig gewesen, um die Randbereiche abzusuchen, beispielsweise den Stadtpark und bewaldete Stellen, die mit dem Auto nur schwer zugänglich seien, so der Polizeichef. Die Beamten gingen davon aus, dass die vermisste Person verletzt sein könnte. Die niedrigen Temperaturen bei Nacht hätten diesen Zustand verschlimmern können, so Jung. Der Hubschrauber war mit einer Wärmebildkamera ausgestattet. Die versetze Beamte in die Lage, einen Tierkörper am Boden von einem menschlichen zu unterscheiden. Die Suchaktion dauerte nur wenige Stunden. Laut Jung meldete sich die vermisste Person dann am Morgen in einer anderen Ortschaft von sich aus bei der Polizei. Die Person ist körperlich wohlauf gewesen, wie Jung mitteilt.