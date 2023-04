Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Hoffnungen waren groß, den Abstand zum Tabellenletzten ausbauen zu können, aber auch gegen das bisherige Schlusslicht HSG Mutterstadt/Ruchheim konnten die Pfalzligadamen der Handball-Region (HR) Göllheim/Eisenberg/Asselheim/Kindenheim nicht den erhofften zweiten Saisonsieg feiern. In Ruchheim unterlagen sie mit 24:31 (16:16).

„Es war alles so wie immer“, meinte HR-Trainer Matthias Griebe nach Spielende. Dass in seinen Worten ein Hauch Resignation mitschwang, dürfte wenig verwunderlich sein. Wie in den meisten