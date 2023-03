Rund um das Thema „Harry Potter“ veranstaltet die Musikschule Leiningerland am Sonntag, 12. März um 16 Uhr einen besonderen musikalischen und literarischen Nachmittag in der Aula des Leininger-Gymnasiums. Unter dem Titel „Die Musikschule zaubert!“ stellen rund 70 Schülerinnen und Schüler Originalmusik der acht Filme in unterschiedlichsten Bearbeitungen vor, so Richard Martin, der Leiter der Musikschule. Mit einer eindrucksvollen Choreografie unter der Regie von Heidi König, Streicherfachbereichsleiterin an der Musikschule, erwarte das Publikum eine zauberhafte Hommage an Harry Potter und seine Gefährten. „Dabei werden bekannte Titel der Filmmusik wie ,Hedwig’s Theme’, ,Harry in Winter’ oder auch ,Fawkes the Phoenix’ vom Querflötenensemble bis zum Orchester vorgestellt“, so Martin. Für die Licht- und Spezialeffekte sowie für den guten Ton sorgt die Technik-AG des Leininger-Gymnasiums mit dem die Musikschule eine sehr gut funktionierende Kooperation pflegt. Viele der mitwirkenden Musikerinnen und Musiker sind in beiden Schulen beheimatet. Zwischen den Musikbeiträgen werden Texte aus den Potter-Büchern vorgelesen. Die jugendlichen Lesenden werden für diesen Zweck extra von zwei Profis gecoacht – von Ruth Mell (TU Darmstadt) und von Elisabeth Mell (Autorin und professionelle Sprecherin im Raum Frankfurt), die übrigens aus Bissersheim stammen. Gesanglehrer Volker Gütermann übernimmt als „Hagrid“ die Moderation und für die Verköstigung sorgt der Förderverein der Musikschule – in ebenfalls passender Kostümierung. Zur Abrundung planen die Macher des Themen-Nachmittags eine kleine Ausstellung von Harry-Potter-Utensilien. Am Samstag, 11. März, findet um 13.30 Uhr eine öffentliche Generalprobe statt – ebenfalls in der Aula des Leininger-Gymnasiums. Der Eintritt zu Generalprobe und Konzert ist jeweils frei.