Eine lange Zeit war Pandemie-bedingt Pause. Am Samstag veranstaltete der PSV Palatina Höningen aber nach drei Jahren wieder sein traditionelles Holzpferdturnier. Beim Voltigieren sind viele Talente gefragt.

In der Herbert-Gustavus-Halle in Grünstadt war mächtig was los. „Wir sind mit dem Zuspruch zufrieden. Das Turnier ist ja eine ganz wichtige Einnahmequelle für uns“, sagte Reinhild