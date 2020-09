Bei der einstimmigen Feststellung der Jahresabschlüsse 2019 für die Trinkwasserversorgung und die Abwasserbeseitigung in der Verbandsgemeinde Leiningerland sind im Werkausschuss ungewöhnlich hohe Wasserverluste von 15 bis 16 Prozent aufgefallen. Im Vergleich zu 2018 sind mehr als 100.000 Kubikmeter weniger Wasser verkauft worden.

Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) erklärte das unter anderem mit Feuerwehreinsätzen, Hochbehälterreinigungen und Rohrbrüchen, insbesondere aber mit verstärkten Kanalbefahrungen. „Zuvor müssen dann die Rohre gespült und gereinigt werden“, sagte er. Die Werke seien intensiv dabei, ihr Leitungsnetz zu überprüfen, um Schäden und Leckagen rechtzeitig zu entdecken. Dass deutlich mehr als bisher in die Instandhaltung der Infrastruktur investiert werden muss, weil diese in die Jahre gekommen sei, zeigten auch die niedrigen Restbuchwerte der Anlagen. Diese lägen im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land bei nur noch 28,4 Prozent der ursprünglichen Anschaffungskosten. In der einstigen VG Hettenleidelheim sei die Infrastruktur noch nicht ganz so weit abgeschrieben (Restbuchwert: 38,2 Prozent). Durch die Abschreibungen über die Nutzungsdauer sei es im Abwasserwerk gelungen, Liquidität für künftige Investitionen zu erwirtschaften, erklärte Harald Breitenbach von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Burret GmbH aus Ludwigshafen. Er lobte die Werke als gesundes Unternehmen mit einer relativ hohen Eigenkapitalquote. Das vergangene Jahr schließt bei der Wasserversorgung mit einem Gewinn von 271.354 Euro ab, bei der Abwasserbeseitigung mit einem Defizit von 30.466 Euro.