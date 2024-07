Bargeld in vierstelliger Höhe steckte in dem Geldbeutel, der einer 38-jährigen Wattenheimerin am frühen Donnerstagnachmittag in Grünstadt gestohlen wurde. Eine 67-Jährige gab ihn dann am Abend bei der Polizei ab. Diese Frau hatte ihn am Luitpoldplatz gefunden, allerdings fehlte mittlerweile das Geld. Ermittler sichteten schließlich Aufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Laden, in dem die Besitzerin ihre Börse zum letzten Mal benutzt hatte. Auf den Bildern war der Diebstahl dokumentiert. Und als Täter erkannten die Beamten einen Mann, der ihnen bereits als Krimineller bekannt war. Sie spürten den 30-Jährigen daraufhin auf und fanden bei ihm ungefähr die Hälfte seiner Beute. Was er mit dem übrigen Geld gemacht hat, blieb vorerst offen. Ein Polizeisprecher sagt: Der Mann hat zu seiner Tat zunächst geschwiegen, ist aber für eine Vernehmung einbestellt.