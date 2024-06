Ausschließlich positives Feedback hat der in Altleiningen ansässige Kleinsägmühlerhof der Lebenshilfe Bad Dürkheim zu seinem neuen Einkaufsmarkt bekommen. Im Vergleich zum bisherigen Hofladen bietet das Geschäft im kürzlich fertiggestellten Neubau viele Vorteile.

Viele Menschen haben bei der Eröffnung des neuen Hofladens auf dem Kleinsägmühlerhof in Altleiningen am Freitag vorbeigeschaut. Sie waren voll des Lobes. „Ich finde das klasse. Es ist ein absoluter Luxus, so etwas hier zu haben“, meinte etwa Renate List begeistert. Mit Blick auf das vorherige Lädchen, das aus allen Nähten platzte und in dem nur eine Handvoll Kunden Platz hatten, merkte sie an: „Jetzt muss ich nicht mehr Schlange stehen.“

Großartig sei überdies, dass man nun eine große Auswahl an lokaler und ökologisch erzeugter Ware habe, mit deren Kauf man auch in sozialer Hinsicht ein gutes Werk tue, so die Altleiningerin. In dem integrativen Demeter-Betrieb der Lebenshilfe Bad Dürkheim hat etwa die Hälfte der Mitarbeiter ein Handicap.

„Eine Bereicherung für das Dorf“

„Ich bin beeindruckt“, sagte Sigrid Frank aus Bockenheim. Sie hatte bislang nur Besorgungen auf dem Kleinsägmühlerhof gemacht, wenn es sich ergab, beispielsweise als Abschluss einer Wanderung. Jetzt könne man sich überlegen, öfter zu kommen, um Sammelbestellungen abzuholen, findet sie.

Auch Christel Huy, ebenfalls vom nördlichen Ende der Deutschen Weinstraße, findet: „Das ist ein wirklich toller Laden.“ Die Wahl-Altleininger Sabine und Volker Walter meinen, der Markt sei „eine Bereicherung“ für das Dorf und die Region. Judith Günther aus Wattenheim urteilt: „Das haben sie sehr schön gemacht.“

Als äußerst angenehm empfindet es Reinhard Ehl, jetzt durch das Geschäft schlendern zu können und in Ruhe aus dem deutlich größeren Angebot auszuwählen. Der Altleininger ist Mitglied des Lions Clubs Grünstadt-Eisenberg, der die Einrichtung des Gemüse- und Obstbereichs mit 6000 Euro unterstützt hat.

2,2 Millionen Euro Spenden für das Projekt

Insgesamt sind rund 2,2 Millionen Euro an Spenden in den knapp drei Millionen Euro teuren Neubau geflossen. Das bereits 2013 geplante und nun realisierte Gebäude umfasst neben dem circa 100 Quadratmeter großen Vollsortimenter sowie Sozial- und Sanitärräumen eine Bäckerei und die Milchverarbeitung.

Auf dem Dach ist eine Photovoltaikanlage und die Abwärme der neuen (Tief-)Kühlgeräte wird für die Warmwasserbereitung genutzt, wie Betriebsleiter Richard Danner erläutert. Was im Moment noch fehlt, ist das Vordach, unter dem Sitzgarnituren aufgestellt werden sollen. Demnächst wird man dort eine Tasse Kaffee zu seinem Kuchenstück genießen können.

Öffnungszeiten

Dienstags und freitags, 9.30 bis 18 Uhr, mittwochs und donnerstags, 14 bis 18 Uhr, samstags, 8.30 bis 13 Uhr. Auch am Samstag, 22. Juni, gibt es zur Eröffnung des Hofladens gratis Sekt und Häppchen.