Anschauen, wofür mehrere Millionen Euro ausgegeben wurden, einen Lernpfad abschreiten, Speisen aus eigener Herstellung und Musik genießen: Das können die Besucher des Kleinsägmühlerhofs in Altleiningen beim Hoffest am letzten August-Wochenende. Was die näher rückende Afrikanische Schweinepest (ASP) für die Veranstaltung bedeutet.

Nach langer Pause lädt der Integrationsbetrieb der Lebenshilfe Bad Dürkheim