Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hockeyherren des VfR Grünstadt erwartet in der Oberliga dieses Wochenende ein Doppelspieltag. Am Samstag reisen die Grünstadter nach Mainz und am Sonntag um 11 Uhr empfängt der VfR den TV Alzey zum Heimspiel in der Rudolf-Harbig-Anlage.

Es könnte ein gutes Wochenende für die Männer rund um Trainer Joshua Kuster werden: Kapitän Till Hauchwitz ist wieder mit an Bord und auch sonst ist der Kader für beide Spiele